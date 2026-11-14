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INTERVISTE

Motta: “Per un portiere che gioca poco la porta sembra più grande”

Published

5 minuti ago

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Motta intervista Lazio Mgarr United

Le parole di Motta al termine di Lazio Mgarr United, amichevole giocata a Formello durante la sosta per le nazionali: ecco l’intervista del giovane portiere.

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Le parole di Motta nell’intervista post partita di Lazio Mgarr United

“Bene dai, è stata una bella partita. Una sgambata, chiamiamola così. Bene, è andata bene. Lo fanno per tenerci tutti sulla stessa linea, tutti sul pezzo per cercare di dare il meglio e aiutare i compagni. Quando il portiere gioca poco in campo la porta sembra sempre più grossa, sono contento anche della mia prestazione. Clima spogliatoio? Aiuta tutti, è stimolante per tutto il gruppo”.

Motta sulle motivazioni

“Motivazione? Il mister e i preparatori dei portieri lo fanno giorno dopo giorno, la motivazione poi va trovata anche dentro di sé. È il lavoro più bello del mondo e non c’è cosa più bella per me, è sempre stato il mio sogno fare della mia passione il mio lavoro. Ci sono richieste che vanno rispettate, a volte vengono meno per determinate dinamiche ed è giusto che me le facciano notare per far si che io possa riprendere la retta via”.

Motta su Gattuso

“Con Gattuso il portiere è un giocatore attivo, è un qualcosa che aiuta la squadra ed è la prima cosa fondamentale. È una cosa in più, un bagaglio in più che si può portare dietro. L’anno scorso un discreto apprendistato, sono contento di come sia andata. Non me l’aspettavo e non mi aspettavo neanche di arrivare in Serie A di punto in bianco. Quel momento lì è stato quel momento lì, poi basta”.

Motta sulla Lazio

“Il momento della Lazio? È sotto gli occhi di tutti, non c’è bisogno che lo dica io. Il confronto con lo scorso anno? Diciamo che per quanto possa aver contribuito, ho avuto la possibilità e il piacere di stare assieme al gruppo e quindi, non è che posso dare un giudizio. I risultati di adesso sono visibili a tutti. Miglior difesa del campionato? È un dato che non avevo letto, può essere il sistema di gioco e non lo prenderei come dato di riferimento”.

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