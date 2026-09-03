INTERVISTE
Reggina, Mounard: “Con Lotito il budget è illimitato, non ha problemi economici”
A Radio Touring, nella giornata di mercoledì 2 settembre, tra i vari ospiti di rilievo è intervenuto anche David Mounard, agente di Mady Abonckelet, calciatore della Reggina: ecco le sue parole sul presidente Lotito e sul budget illimitato per il club calabrese.
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Le parole di Mounard nell’intervista su Lotito e la Reggina
“Conoscendo Lotito, il budget è illimitato. So di cosa parlo. Lotito non si preclude niente. Non ha problemi economici, non è un chiacchierone. Ricordatevelo. Non è uno che parla a vanvera, è una persona che parla e fa. Se domani la squadra non vince, è il primo a scendere da Roma per essere cattivo nello spogliatoio con i calciatori. Ed i calciatori devono essere convinti che a Reggio si deve vincere.
Questa è una società che non vi farà mancare niente. Lotito ha fatto una conferenza anche più spinta rispetto a Salerno. Sappiamo che alla Lazio ha qualche problemino, è inutile che ci nascondiamo. Lui è capace di riportare la Reggina in Serie A e rimanere. Ma ai tifosi interessa andare nelle categorie importanti. Fin quando ci sarà lui, farà il massimo”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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|6
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