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INTERVISTE

Reggina, Mounard: “Con Lotito il budget è illimitato, non ha problemi economici”

Published

26 minuti ago

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Mounard intervista Lotito Reggina

A Radio Touring, nella giornata di mercoledì 2 settembre, tra i vari ospiti di rilievo è intervenuto anche David Mounard, agente di Mady Abonckelet, calciatore della Reggina: ecco le sue parole sul presidente Lotito e sul budget illimitato per il club calabrese.

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Le parole di Mounard nell’intervista su Lotito e la Reggina

Conoscendo Lotito, il budget è illimitato. So di cosa parlo. Lotito non si preclude niente. Non ha problemi economici, non è un chiacchierone. Ricordatevelo. Non è uno che parla a vanvera, è una persona che parla e fa. Se domani la squadra non vince, è il primo a scendere da Roma per essere cattivo nello spogliatoio con i calciatori. Ed i calciatori devono essere convinti che a Reggio si deve vincere.

Questa è una società che non vi farà mancare niente. Lotito ha fatto una conferenza anche più spinta rispetto a Salerno. Sappiamo che alla Lazio ha qualche problemino, è inutile che ci nascondiamo. Lui è capace di riportare la Reggina in Serie A e rimanere. Ma ai tifosi interessa andare nelle categorie importanti. Fin quando ci sarà lui, farà il massimo”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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