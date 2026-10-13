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Mourinho punge i tifosi biancocelesti: “I tassisti sono pericolosi perché possono essere laziali”

Published

2 ore ago

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Mourinho intervista battuta tifosi laziali

José Mourinho torna a parlare della Roma in occasione della sfida di Champions League e lo fa con una battuta che tira in ballo anche i tifosi della Lazio: durante l’intervista in conferenza stampa, un giornalista spagnolo gli ha chiesto cosa avesse lasciato di speciale ai sostenitori giallorossi, dando vita a un siparietto inaspettato.

Leggi anche: Scontro Vocalelli-Di Giovambattista: “Qualcuno si augura che la Lazio perda”

L’intervista di Mourinho prima di Roma Real Madrid e la battuta sui laziali

“I tassisti di Roma vi parlano di me? Occhio che i tassisti possono essere pericolosi perché possono essere laziali”, ha scherzato l’allenatore, riferendosi alla possibilità di incontrare sostenitori biancocelesti. Il giornalista ha subito replicato: “No, no, aveva un tatuaggio della Roma”.

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