INTERVISTE
Mourinho punge i tifosi biancocelesti: “I tassisti sono pericolosi perché possono essere laziali”
José Mourinho torna a parlare della Roma in occasione della sfida di Champions League e lo fa con una battuta che tira in ballo anche i tifosi della Lazio: durante l’intervista in conferenza stampa, un giornalista spagnolo gli ha chiesto cosa avesse lasciato di speciale ai sostenitori giallorossi, dando vita a un siparietto inaspettato.
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L’intervista di Mourinho prima di Roma Real Madrid e la battuta sui laziali
“I tassisti di Roma vi parlano di me? Occhio che i tassisti possono essere pericolosi perché possono essere laziali”, ha scherzato l’allenatore, riferendosi alla possibilità di incontrare sostenitori biancocelesti. Il giornalista ha subito replicato: “No, no, aveva un tatuaggio della Roma”.
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