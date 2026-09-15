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INTERVISTE

Mudingayi: “La Lazio può fare molto bene in questo campionato”

Published

1 ora ago

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Gennaro Gattuso

In un’intervista con la redazione di news.superscommesse.net, l’ex centrocampista Gaby Mudingayi ha parlato dell’inizio di stagione della Lazio e del lavoro di Gattuso in panchina.

Leggi anche: “Probabili formazioni Venezia Lazio: Gattuso tra dubbi e certezze

L’intervista a Mudingayi sulla Lazio e Gattuso

“Credo che Gattuso sia stato bravissimo a recuperare alcuni giocatori che, fino all’anno scorso, sembravano persi. Il tecnico è stato molto bravo a ricompattare l’ambiente, a creare coesione, ha ridato fiducia a tanti giocatori che l’avevano persa. La fiducia sta tornando anche nei tifosi, piano piano, che adesso possono sognare di fare molto bene in questo campionato”.

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12 Lecce 6 4
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