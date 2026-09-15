INTERVISTE
Mudingayi: “La Lazio può fare molto bene in questo campionato”
In un’intervista con la redazione di news.superscommesse.net, l’ex centrocampista Gaby Mudingayi ha parlato dell’inizio di stagione della Lazio e del lavoro di Gattuso in panchina.
Leggi anche: “Probabili formazioni Venezia Lazio: Gattuso tra dubbi e certezze“
L’intervista a Mudingayi sulla Lazio e Gattuso
“Credo che Gattuso sia stato bravissimo a recuperare alcuni giocatori che, fino all’anno scorso, sembravano persi. Il tecnico è stato molto bravo a ricompattare l’ambiente, a creare coesione, ha ridato fiducia a tanti giocatori che l’avevano persa. La fiducia sta tornando anche nei tifosi, piano piano, che adesso possono sognare di fare molto bene in questo campionato”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
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|Pt
|G
|1
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|12
|4
|2
|Inter
|12
|4
|3
|Como
|10
|4
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|LAZIO
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|4
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|0
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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