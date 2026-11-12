Mudingayi: “Non mi aspettavo una partenza del genere, Gattuso grande motivatore”

L’ex centrocampista della Lazio, Gaby Mudingayi ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Laziale, commentando l’inizio di stagione della squadra di Gattuso.

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L’intervista di Mudingayi sulla Lazio di Gattuso

Su Gattuso

“Non mi aspettavo una partenza del genere visti tutti i problemi. Sapevo che Gattuso poteva dare qualcosa a livello caratteriale. Io l’ho avuto a Pisa, lavora tantissimo, dà identità alla squadra. Cercava di dare fiducia a tutti i calciatori nei propri mezzi, stava sempre sul pezzo. Un grande motivatore. Avevamo tanti giovani, la situazione non era semplice, ma aveva creato un gruppo unito. Più passano gli anni e più fa esperienza. Lui è umile e non si esalta quando fa bene, sa che ci saranno momenti difficili. Lui conosce bene il calcio, quindi sa che ci si esalta velocemente e che si abbatte altrettanto velocemente. Cerca sempre di tenere la tensione alta. Alla Lazio lui allena senza tifosi, che sono un’arma in più. La curva quando è al tuo fianco fa la differenza. Lui ha creato una squadra. Quando tutti corrono l’uno per l’altro si va in campo tranquilli. Io vedo compattezza nella rosa”.

Sui calciatori biancocelesti

“Ho visto molte partite e stanno rendendo bene: da Frattesi che si è subito calato nell’ambiente, Noslin che sta andando alla grande. Taylor è un giocatore pazzesco. Belahyane dà equilibrio al centrocampo, contro il Napoli fa un lavoro straordinario su De Bruyne. Una squadra compatta, affiatata. Quando entra Dele-Bashiru è un animale”.

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