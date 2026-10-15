Murgia: “Gli anni con Inzaghi e il gol in Supercoppa”

L’ex calciatore della Lazio, Alessandro Murgia è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, rilasciando una intervista per ricordare la sua carriera in biancoceleste ed esprimersi sull’avvio di stagione della squadra di Gattuso.

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L’intervista a Murgia sulla sua carriera alla Lazio e l’avvio di stagione

“Mi vengono ogni volta i brividi quando rivedo le immagini di Lazio Juve, e qualche tifoso me lo ricorda. È emozionante oggi e per sempre perché è stato un momento fantastico per me e per tutto il popolo laziale. Era una finale che fino a pochi minuti dalla fine sembrava vinta, poi sembrava arrivare la fase peggiore, invece quel gol all’ultimo minuto ha cambiato le sorti di quella partita”.

“In campo c’è stata questa altalena di emozioni. Io sono entrato sul due a zero ed era una partita non in controllo, ma quando stai due a zero sull’ottantesimo vedi l’arrivo vicino ci sono stati quel gol, il primo, e poi specialmente il secondo, dove affrontare quella Juve, con l’esperienza che aveva, con la visione dei supplementari e altri due tempi da 15 minuti era molto pesante. Io quando è ripartita l’azione ero molto indirizzato verso la porta ma, per istinto, non ho visto quale dettaglio mi ha portato a buttarmi avanti. Poi, nel momento in cui Jordan ha saltato De Sciglio io ho trovato una posizione in area di rigore, dove ero solo e con le braccia lo chiamavo a gran voce. Allora lui mi dà la palla al momento giusto, con la forza giusta e l’intensità giusta. Trovandomi in posizione ho messo il piattone del piede e quando ho visto la palla toccare la rete della porta è scoppiata l’emozione più grande”.

Murgia su Jordan Lukaku

“Lukaku aveva una capacita di corsa, una potenza, una velocità che pochi giocatori hanno; è stato un po’ sfortunato perché, dal punto di vista fisico, ha avuto qualche problemino di troppo. Però anche lui ha fatto vedere di avere grandi qualità. Mi ricorda un po’ Nuno Tavares, ha delle somiglianze con lui. Entrambi hanno questo passo importante, questa gamba importante, sono due giocatori che sotto alcuni aspetti si somigliano. Forse tecnicamente Tavares è leggermente superiore, si vede anche dall’ultimo gol che ha fatto che al di là della potenza fa vedere una coordinazione e un impatto sulla palla non indifferente”.

Murgia sulle difficoltà emotive in Supercoppa

“Secondo me non è un caso che quella partita è finita, così come ne sono finite tante altre, all’ultimo minuto. Una caratteristica del mister era non mollare mai, lo rispecchiava alla grande perché eravamo una squadra che lottava fino all’ultimo nonostante episodi negativi, la qualità e la mentalità era quella di andare a vincere le partite. Anche negli anni successivi la Lazio ha vinto diverse partite all’ultimo minuto, si chiamava la zona Caicedo qualche periodo dopo. Non era un caso ma una mentalità”.

Murgia sulla Lazio di oggi

“Contro il Monza ero allo stadio. La Lazio di Gattuso sicuramente mi fa un impressione positiva perché la classifica parla di un buon lavoro fatto finora e di risultati che, nonostante lo scetticismo iniziale, stanno arrivando. Io ovviamente, essendo sempre stato tifoso della Lazio, sono stracontento, mi ha fatto emozionare tornare allo stadio e assistere a una vittoria di una squadra che sta facendo bene. Quindi sono positivo in questo momento”.

“Qualche giocatore simile a me? Forse potrei avere qualcosa io di loro perché sono giocatori tutti fantastici, da un punto di vista di come interpreto io il calcio mi piace tantissimo Taylor: lo reputo un giocatore che ha il calcio in testa, delle visioni, dei tempi di inserimento giusti, è un giocatore che mi piace moltissimo. Però, ovviamente, la rosa della Lazio è competitiva”.

Murgia sulla sua Lazio Inter

“Lazio-Inter del 2018, molto probabilmente, è una delle partite migliori che posso aver fatto con la Lazio, nel contesto di tutta la partita. Al di là del gol con la Juve e del primo gol con il Torino. Per quanto riguarda De Vrij io posso dirti soltanto delle parole belle su di lui, perché è un professionista esemplare. Si è sempre comportato al meglio delle sue possibilità. In quel momento, probabilmente, non era facile per lui e per tutto il contesto, io poi avevo vent’anni, pensavo solo ad allenarmi, ad andare forte e a sfruttare ogni singolo allenamento. Ogni singolo minuto. Non so cosa è successo nel dettaglio ma posso dirti che Stefan è un professionista esemplare e per la Lazio e il popolo laziale ha sempre dato tutto, ha giocato in condizioni fisiche non ottimali ed è un giocatore che non molla mai”.

Murgia su come gioca la Lazio di Gattuso

“Sicuramente non mi aspettavo questi risultati, però analizzando il modo di giocare, l’atteggiamento e l’unione che ha creato, mi aspetto che possano continuare a fare così. Penso che Gattuso vada lasciato lavorare come sta facendo, la squadra va sostenuta perché la Lazio è sempre la Lazio. In questo momento sta facendo un buon lavoro e quello che conta sono i risultati. Vanno fatti i complimenti e va sostenuta”.

Murgia su Frattesi

“Tante volte si fanno delle scelte per diverse motivazioni. Io non lo conosco personalmente ma posso sicuramente dire che è un grandissimo giocatore, ha intensità e facilità di corsa e di inserimento, di trovare il gol non indifferente, tanto che ha già segnato non solo una volta. La qualità del giocatore parla da sola, ha fatto questo step nella sua carriera calcistica, sicuramente da quello che diceva aveva bisogno di più continuità, cosa che all’Inter non riusciva a trovare per potersi esprimere al 100 per cento e migliorare le sue doti realizzative, e di leadership, dentro una squadra”.

Murgia su Inzaghi

“Il mister era completo sotto tutti i punti di vista, aveva un gestione tecnico-tattica importante, uno staff completo e una gestone umana del giocatore fantastica. Si metteva allo stesso livello dei giocatori e sapeva essere una persona molto autorevole. Era un allenatore completo. Se lo sento? Sono una persona molto riservata, non voglio disturbare nessuno però se dovessi incontrarlo lo saluterei e ci parlerei molto volentieri”.

Murgia su Cataldi

“Se Cataldi è stato capitano alla Lazio un motivo c’è: è un ragazzo di valore che rispecchia le doti di un laziale dal punto di vista sia tecnico che umano. Sono contento che abbia fatto questa carriera, può dare ancora tanto perché è un giocatore che vale”.

Murgia sulla sua carriera passata e presente

“Penso che nella carriera di ognuno di noi ci siano momenti di alti e bassi. Ci sono occasioni e scelte fatte in alcuni momenti dovute a tante situazioni, col senno del poi è facile dire che è successo altro. Io sicuramente avevo delle aspettative alte, però non rinnego niente e non rimpiango niente. È stato un percorso di vita e sportivo che sto ancora vivendo fino in fondo. Sono maturato tanto dal punto di vista umano, ho fatto un’ esperienza all’estero, in Romania, e non l’avrei mai pensato quando ero giovane. Un po’ di rammarico ce l’ho, perché sono legatissimo alla Lazio e lo sono tuttora, ovviamente dall’esterno, però dall’interno lo ero tantissimo e forse questo è l’unico rimpianto che ho: essermi slegato dalla Lazio. Sono comunque contento di tutto quanto”.

“Scambierei subito il gol in finale di Supercoppa per tutta la carriera alla Lazio: ho provato troppe emozioni a giocare all’Olimpico con quella maglia addosso, davanti ai tifosi laziali”.

“Ora sono a Guidonia e gli obiettivi sono giocare partita dopo partita. Abbiamo una squadra molto forte, il campionato di Serie C è molto difficile e in ogni partita può succedere di tutto. Ad oggi, l’obiettivo è quello di risalire ancora di più di livello e affrontare ogni partita a testa alta. Vogliamo vincerle tutte, o almeno il più possibile”.

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