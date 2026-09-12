Musah: “Contento della possibilità che mi ha dato Amorim. Ha le idee chiare”

Il giocatore del Milan Yunus Musah, ha concesso un’intervista ai microfoni di Dazn nel postpartita della sfida dell’Olimpico contro la Lazio.

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Le parole di Musah a fine gara

Su Amorim

“È bello sentire le belle parole del mister, questo inizio stagione è stato bello per me, vengo da un anno complicato quindi sono contento. Mi aiuta tanto che Amorim ha idee chiare con me in campo che mi aiutano a esprimermi al meglio, mi mette in posizioni adeguate per me per giocare bene. Non c’erano tanti allenatori che mi avrebbero scelto però sono contento che è venuto lui e mi ha dato questa opportunità”.

Temevi di non essere riconfermato in squadra?

“Io so quello che sono capace di fare, so che ho fatto cose buone in passato, però dopo una stagione senza giocare ti vengono dei dubbi, però è bello vedere che ci sono allenatori che si ricordano di quello che posso fare. Ora devo continuare cosi fino alla fine della stagione”

Cosa non ha funzionato con gli altri tecnici?

“Penso che tanta gente dice che i miei primi anni non sono andati bene però ho avuto tanti bei momenti, vincendo la Supercoppa, al secondo anno siamo arrivati secondi in campionato. Il modulo? Si quello che mi aiuta è che prima di tutto ha ideee chiare (Amorim ndr), sono tanto nelle posizioni buone, corrette, che mi aiutano a guardare il gioco in avanti. Questo mi aiuta tanto, è un ottimo modulo per me. Luka tutti sanno che è un grande giocatore, il mister ha deciso di toglierlo per delle caratteristiche però Modric è sempre un giocatore fenomenale e giocherà tanto quest’anno”.

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