INTERVISTE
Mussa: “Se venissero venduti i giocatori più importanti Gattuso potrebbe lasciare”
L’allenatore Giovanni Mussa ha mostrato ottimismo sulla scelta di Gattuso e l’impatto che il tecnico potrebbe avere sul mondo Lazio, non nascondendo però alcune perplessità: ecco le sue parole nell’intervista.
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Le parole di Mussa sulla scelta di Gattuso come tecnico della Lazio nell’intervista
“Io penso che Gattuso sia la persona giusta per ricompattare un gruppo che sarà sicuramente indebolito. Le aspettative poi non saranno alte e quindi avrà la possibilità di mantenere un certo equilibrio. L’unica prospettiva per cui possa lasciare credo sarebbe se venissero venduti i tre o quattro giocatori più importanti”.
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