Nazionale, Signori: “Mancata la cattiveria. Immobile ha bisogno di spazio”

Tempo di lettura: < 1 minuto

BEPPE SIGNORI – Un altro pareggio per l’Italia di Roberto Mancini contro lo Svizzera. Nel post partita, a La Domenica Sportiva su Rai Sport c’è stato un ospite speciale per i tifosi della Lazio. Beppe Signori ha commentato la gara, soffermandosi in particolare su Ciro Immobile.

Beppe Signori su Svizzera-Italia

“Anche stasera l’Italia ha avuto le proprie occasioni che non ha saputo sfruttare. Immobile è un giocatore che fa gol, ma come sappiamo tutti noi attaccanti non bisogna cercarlo con insistenza altrimenti non lo trovi. Deve aspettare che arrivi il momento giusto, l’occasione giusta”.

Sulle motivazioni degli azzurri

“Ho visto una squadra a cui è mancata un po’ di cattiveria, ma Mancini stesso prima della partita contro la Bulgaria aveva detto di temere un calo fisiologico perché dopo la vittoria dell’Europeo i ragazzi hanno staccato un po’ la spina, come è giusto che sia. Adesso bisogna riprendere la strada che ci ha portato fino a Wembley”.

Su Ciro Immobile

“Come caratteristiche Immobile si trova in difficoltà perché non riesce a trovare gli spazi. Ciro ha bisogno di spazio e anche nella Lazio cerca sempre di fare i tagli dietro i difensori centrali. Nel gioco di Mancini ha un po’ più di difficoltà perché si arriva sempre con il possesso palla e quindi gli spazi sono più ristretti”.

Immobile centravanti di Qatar 2022

“Penso proprio di sì. Immobile sta dimostrando tutte le domeniche di essere un giocatore che fa gol. Trovare un sostituto sarebbe inutile perché Mancini ho visto che cerca di fare meno cambi possibile. Immobile vedrete che ritroverà la continuità di gol anche in nazionale”.

