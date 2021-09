Nazionale, Zoff: “Problema centravanti? Immobile è a quota 4 gol. Serve altro?”

- Advertisement -

RASSEGNA STAMPA – Dopo il pareggio dell’Italia contro la Bulgaria, si è riaperta la discussione sul centravanti della squadra azzurra, con Ciro Immobile che viene continuamente messo in discussione. A prendere le difese dell’attaccante biancoceleste ci ha pensato Dino Zoff sulle pagine de La Gazzetta dello Sport.

Dino Zoff a La Gazzetta dello Sport

“Problema centravanti? Ciro Immobile ha segnato quattro gol nelle prime due partite di campionato. Servono altre risposte?. Può capitare nello sport una serata in cui le cose non ti riescono al meglio. Ma la partita è stata dominata. Svizzera? Sono ottimista. Questo gruppo ha tutte le caratteristiche per aprire un ciclo vincente”.