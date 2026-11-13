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INTERVISTE

N’Dri: “Bella sfida contro la Lazio, noi puntiamo alla salvezza”

Published

4 ore ago

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ndri intervista lazio lecce

Konan N’Dri si è espresso ai microfoni ufficiali del Lecce per proiettarsi al prossimo match di campionato che vedrà i giallorossi affrontare la Lazio capolista.

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Le parole di N’Dri in vista di Lazio Lecce.

“La prossima partita contro la Lazio? E’ una bella sfida. Per ottenere l’obiettivo della salvezza devi giocare contro la prima e l’ultima in classifica. Sarà una bella sfida. Dobbiamo lavorare sodo per arrivare pronti, e perché no, ottenere qualche punto sarebbe ottimo per il nostro percorso”. 

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