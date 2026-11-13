INTERVISTE
N’Dri: “Bella sfida contro la Lazio, noi puntiamo alla salvezza”
Konan N’Dri si è espresso ai microfoni ufficiali del Lecce per proiettarsi al prossimo match di campionato che vedrà i giallorossi affrontare la Lazio capolista.
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Le parole di N’Dri in vista di Lazio Lecce.
“La prossima partita contro la Lazio? E’ una bella sfida. Per ottenere l’obiettivo della salvezza devi giocare contro la prima e l’ultima in classifica. Sarà una bella sfida. Dobbiamo lavorare sodo per arrivare pronti, e perché no, ottenere qualche punto sarebbe ottimo per il nostro percorso”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|29
|11
|2
|Inter
|28
|11
|3
|Roma
|27
|11
|4
|Milan
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|11
|5
|Como
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|8
|11
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|Monza
|7
|11
|19
|Venezia
|6
|11
|20
|Udinese
|5
|11
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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