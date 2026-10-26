INTERVISTE
Nela: “Questa Lazio mi ricorda il Verona di Bagnoli, può vincere”
Sebino Nela, nel corso di un’intervista a Radio Sportiva, ha parlato della Lazio di Gattuso paragonandola a quello che fu il Verona di Bagnoli: ecco le sue dichiarazioni.
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Le parole di Nela nell’intervista sulla Lazio
“La Lazio di Gattuso mi ricorda il Verona di Bagnoli. La squadra che tra la sorpresa generale riuscì a vincere lo scudetto. Ci sono dei precisi meriti di Gattuso in questo primato della Lazio. Non parlo solo capacità di trasmettere al gruppo grinta e determinazione, parlo anche di idee tattiche che vengono messe in campo durante le partite. Questa Lazio, come appunto quel Verona, gioca divertendosi. Senza pressioni. Vivendo il campionato partita dopo partita. L’atmosfera perfetta per esaltare le qualità di tutti i giocatori biancocelesti”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
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|Pt
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|1
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|8
|2
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|22
|8
|3
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|8
|4
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|4
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|Parma
|4
|8
|20
|Venezia
|3
|8
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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