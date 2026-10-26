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INTERVISTE

Nela: “Questa Lazio mi ricorda il Verona di Bagnoli, può vincere”

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2 ore ago

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Nela intervista Lazio Gattuso Verona Bagnoli

Sebino Nela, nel corso di un’intervista a Radio Sportiva, ha parlato della Lazio di Gattuso paragonandola a quello che fu il Verona di Bagnoli: ecco le sue dichiarazioni.

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Le parole di Nela nell’intervista sulla Lazio

La Lazio di Gattuso mi ricorda il Verona di Bagnoli. La squadra che tra la sorpresa generale riuscì a vincere lo scudetto. Ci sono dei precisi meriti di Gattuso in questo primato della Lazio. Non parlo solo capacità di trasmettere al gruppo grinta e determinazione, parlo anche di idee tattiche che vengono messe in campo durante le partite. Questa Lazio, come appunto quel Verona, gioca divertendosi. Senza pressioni. Vivendo il campionato partita dopo partita. L’atmosfera perfetta per esaltare le qualità di tutti i giocatori biancocelesti”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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