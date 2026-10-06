INTERVISTE
Nepi Molineris: “Vogliamo portare a Roma la finale di EURO 2032”
L’amministratore delegato di Sport e Salute, Diego Nepi Molineris, ha concesso un’intervista, riportata da ANSA, nel corso della quale ha sintetizzato quelli che sono gli obiettivi del progetto di riqualificazione dello stadio Olimpico: la finale di EURO 2032 è il più imminente!
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Le parole di Nepi Molineris nell’intervista sul progetto di riqualificazione dell’Olimpico
“L’Olimpico che conosciamo appartiene alla storia. Una storia straordinaria, che non si cancella: si rinnova. Quello che abbiamo ideato appartiene al futuro. Lo trasformeremo in una grande arena internazionale; più moderna, sostenibile, accessibile e viva 365 giorni l’anno. Un luogo nel quale lo sport, l’intrattenimento e i grandi eventi troveranno una nuova dimensione, con un’esperienza per il pubblico all’altezza delle migliori arene del mondo”.
Sugli obiettivi del progetto
“Abbiamo già presentato il progetto alla Uefa e alla struttura commissariale istituita dal Governo, che ringraziamo per l’attenzione e il confronto, con un obiettivo preciso: portare a Roma la finale di Euro 2032. Ma la trasformazione non si fermerà alle tribune: la nuova cittadella dello sport all’ex Civis e la Linea C fino alla Farnesina accompagneranno una più ampia valorizzazione dell’intero Parco del Foro Italico. Euro 2032 è l’orizzonte più vicino, ma il progetto nasce per lasciare un’eredità molto più lunga. Vogliamo un Olimpico capace di attrarre sempre di più i grandi eventi internazionali e di diventare un motore permanente per lo sport, per l’Italia e per Roma. Perché il nuovo Olimpico non sarà semplicemente uno stadio: sarà il grande palcoscenico internazionale dello sport italiano”
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