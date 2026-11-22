Il direttore sportivo Mario Nicolae ha rilasciato un’intervista per TMW dove ha parlato della grande crescita di Oliver Provstgaard: difensore della Lazio scoperto in qualche modo da lui ai tempi del Veijle.

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Le parole di Nicolae nell’intervista su Provstgaard

“Non ho solo avuto fiducia e visione su Provstgaard ma c’è stato anche un progetto con lui, con allenatore e proprietà, abbiamo detto che era un prospetto della società con cui c’era da lavorare per creare un prodotto per una grande lega europea. Gli abbiamo dato fiducia anche quando, e capitava poche volte, non giocava bene. La Lazio ha fatto la miglior offerta, c’era il Pisa con un’offerta ufficiale e anche altri club. Tramite i suoi agenti, che avevano già Isaksen alla Lazio è stata un’operazione importante e chiaramente questo è stato un fattore”.

Nicolae su Provstgaard all’Inter

“Penso che il calcio ci sorprenda ogni giorno: all’Inter gioca Bisseck che è arrivato dall’Aarhus, Oliver ha fatto tanta esperienza. Con un allenatore come Chivu potrebbe fare grandi cose, non credo ci saranno problemi nel caso”.

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