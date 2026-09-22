Il nipote di Maestrelli: “Orgoglioso del mio cognome”

In diretta su Radio Laziale è intervenuto Alessio Maestrelli, calciatore del Treviso e nipote di Tommaso Maestrelli: questi i temi toccati nella sua recente intervista sul mondo Lazio e non solo.

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Le parole del nipote di Maestrelli nella sua intervista sulla Lazio

“Porto con orgoglio il mio cognome. Tutti mi parlano bene di nonno Tommaso! Ovunque vada la cosa che mi rende più felice è quando mi chiedono se sono il nipote del grande Tommaso e tutti mi dicono che era un grande uomo, questo mi rimane impresso. Io non l’ho nemmeno conosciuto, lo vivo con il racconto degli altri. Zio Massimo mi ha fatto vedere tantissime cose su di lui”.

Maestrelli sull’allenatore

“Un allenatore deve avere bene nella testa quello che vuole fare per trasmetterlo ai giocatori, se è convinto delle sue idee il giocatore lo convinci, se invece l’allenatore tentenna anche il giocatore è indeciso. Gli allenatori bravi sono quelli con i quali c’è dialogo. Per me serve però anche un allenatore presuntuoso sulle sue idee”.

Maestrelli sulla difesa

“La coppia Gila-Romagnoli piaceva tantissimo. Romagnoli era il fiore all’occhiello della Lazio, come difensore mi piace tantissimo. Gila ha fatto così bene anche perché aveva accanto uno come Romagnoli. Provstgaard ha meritato spazio, è un giovane di grandissima prospettiva. Sutalo ha fatto il Mondiale, Doekhi giocava in Bundesliga però si è ambientato bene. Diogo Leite mi sembra che è sempre stato cercato da squadre importanti. Alla fine è un buonissimo quartetto. A quei livelli sono tutti forti e cambia poco se gioca uno o l’altro”.

Maestrelli su Treviso

“Sono concentrato sul Treviso. Ho fatto questa scelta in estate e finora si è rivelata essere la migliore. Speriamo di fare il miglior campionato possibile però il sogno chiaramente è sempre alzare l’asticella, solo così puoi cercare di scavallare le categorie”.

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