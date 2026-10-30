Noslin: “Ci aspetta una gara difficile. Devo continuare così”

A poco più di 48 ore dalla sfida di campionato contro il Cagliari, Tijjani Noslin ha concesso un’intervista ai microfoni ufficiali del club per presentare la gara che attende la Lazio: le sue parole.

LEGGI ANCHE: Amorim: “È una questione di momentum psicologico, come contro la Lazio”

Le parole di Noslin nell’intervista di presentazione di Lazio Cagliari

“È molto importante quello che sta dimostrando la squadra. Stiamo lavorando bene e dobbiamo continuare così. Giocare tre partite in una settimana ci fa bene perché ha lo stesso ritmo che si ha quando si scende in campo in Europa. Questa stagione possiamo concentrarci su ogni singola partita, settimana dopo settimana. Se dobbiamo giocarne qualcuna ravvicinata, non è un problema”.

Sulla gara contro i sardi

“Sarà una partita difficile contro il Cagliari che ha iniziato bene. A inizio stagione era tra le prime quattro. Sarà una sfida davvero dura, come quella contro il Parma e come tutte le sfide in casa. Se manteniamo la calma però, facciamo il nostro lavoro e diamo tutto in campo come nelle altre nove sfide, penso che potrebbe andare tutto bene”.

Sulle differenze rispetto alla scorsa stagione

“Credo che non sia cambiato nulla. Il mister mi dà fiducia e crede molto in me. Questo mi permette di fare tutto il possibile per aiutare la squadra. Metterò sempre il gruppo al primo posto. Serve continuare così e darò il massimo in ogni singola sfida. Il duro lavoro ripaga sempre ed è una cosa positiva. Devo continuare così perché mancano ancora 29 partite e spero di segnare altri gol”.

Sull’importanza della fede

“Credo in Dio e in Gesù Cristo che è il mio salvatore. Credo profondamente in Lui e tutto quello che ottengo è grazie a Lui. Per questo lo ringrazierò sempre quando segno un gol, faccio un assist o vinciamo una partita. La fede mi aiuta a mantenere la calma, a restare umile, ad andare avanti e a lottare ogni giorno per il mio posto in squadra”.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP