Dopo la doppietta, Noslin ha parlato ai microfoni di DAZN nell’intervista al termine della sfida valida per la dodicesima giornata di Serie A, fra Lazio e Lecce. Ecco riportate le sue parole:

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L’intervista di Noslin a DAZN al termine di Lazio Lecce

“Doppietta? Non è solo merito mio, è merito del mister e della squadra. Lavoriamo l’uno per l’altro e anche quando io non faccio la miglior prestazione ho i compagni he mio aiutano e questa è la parte vincente di questa Lazio. Primi? No no non guardo mai la classifica”.

L’intervista di Noslin ai microfoni ufficiali della Lazio

“È normale che ci sia tanto entusiasmo nel gruppo, è bravo l’allenatore a coinvolgere tutta la squadra. Siamo una buona squadra. Non potrei chiedere di meglio”.

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