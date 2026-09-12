INTERVISTE
Noslin: “Sono contentissimo per il gol. Il mister crede in me”
Il calciatore della Lazio, Tijjani Noslin, al termine della partita dell’Olimpico contro il Milan, ha risposto alle domande dei giornalisti nell’intervista concessa nel postpartita: ecco le sue parole.
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Le parole di Tijjani Noslin a LSC nell’intervista postpartita di Lazio Milan
“Sono contentissimo per il gol. Se c’è rammarico? Si, è stata una buona partita. Non dimentico il gol che ho fatto al Bodo/Glimt, mi sono trovato in una posizione utile per segnare. Cosa è cambiato in noi? Per me siamo sempre gli stessi, spero di giocare spesso e di segnare di più. Il mister crede in me dall’inizio, sta aiutando la squadra e ha fiducia in me. Io spero sempre di spingere al massimo, lo chiede sempre anche il tecnico. Spero di trasmettere sempre questa voglia di attaccare e di coraggio, lo sta facendo anche la squadra”.
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