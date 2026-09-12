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INTERVISTE

Noslin: “Sono contentissimo per il gol. Il mister crede in me”

Published

56 minuti ago

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Noslin intervista post lazio milan serie a 2026 2027

Il calciatore della Lazio, Tijjani Noslin, al termine della partita dell’Olimpico contro il Milan, ha risposto alle domande dei giornalisti nell’intervista concessa nel postpartita: ecco le sue parole.

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Le parole di Tijjani Noslin a LSC nell’intervista postpartita di Lazio Milan

“Sono contentissimo per il gol. Se c’è rammarico? Si, è stata una buona partita. Non dimentico il gol che ho fatto al Bodo/Glimt, mi sono trovato in una posizione utile per segnare. Cosa è cambiato in noi? Per me siamo sempre gli stessi, spero di giocare spesso e di segnare di più. Il mister crede in me dall’inizio, sta aiutando la squadra e ha fiducia in me. Io spero sempre di spingere al massimo, lo chiede sempre anche il tecnico. Spero di trasmettere sempre questa voglia di attaccare e di coraggio, lo sta facendo anche la squadra”.

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Dalla passione per lo sport al suo racconto. Laureato in Giurisprudenza all’Università Statale di Milano, scrivo articoli per il web e collaboro con LazioNews.eu da novembre 2025.

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# Squadra Pt G
1 Roma 9 3
2 Inter 9 3
3 LAZIO 9 3
4 Como 7 3
5 Milan 7 3
6 Juventus 7 3
7 Frosinone 6 3
8 Atalanta 6 3
9 Cagliari 3 3
10 Sassuolo 3 3
11 Udinese 4 3
12 Napoli 3 3
13 Torino 3 3
14 Lecce 3 3
15 Bologna 1 3
16 Parma 1 3
17 Monza 1 3
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19 Genoa 0 3
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