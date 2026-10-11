Noslin: “Siamo un gruppo compatto e in campo si vede”

Le parole di Tijjani Noslin, man of the match contro il Monza, nel post partita: ecco cosa ha detto l’attaccante della Lazio nella sua intervista al termine della giornata numero 7 della Serie A 2026/2027.

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Le parole di Noslin a DAZN nel post partita di Lazio-Monza

“Siamo felici di aver vinto la partita, il secondo tempo è stato difficile come contro il Milan. bene nel primo tempo, qualche difficoltà invece nel secondo. Il gruppo è compatto e si vede anche in campo. Avere giocatori come Pinamonti è importante, così come avere giocatori come lui a disposizione”.

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