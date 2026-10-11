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INTERVISTE

Noslin: “Siamo un gruppo compatto e in campo si vede”

Published

47 minuti ago

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Noslin intervista post Lazio Monza 2026

Le parole di Tijjani Noslin, man of the match contro il Monza, nel post partita: ecco cosa ha detto l’attaccante della Lazio nella sua intervista al termine della giornata numero 7 della Serie A 2026/2027.

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Le parole di Noslin a DAZN nel post partita di Lazio-Monza

“Siamo felici di aver vinto la partita, il secondo tempo è stato difficile come contro il Milan. bene nel primo tempo, qualche difficoltà invece nel secondo. Il gruppo è compatto e si vede anche in campo. Avere giocatori come Pinamonti è importante, così come avere giocatori come lui a disposizione”.

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# Squadra Pt G
1 Inter 16 6
2 LAZIO 16 6
3 Roma 14 6
4 Cagliari 12 5
5 Milan 11 5
6 Como 11 6
7 Napoli 10 6
8 Juventus 10 5
9 Frosinone 10 6
10 Sassuolo 7 5
11 Atalanta 6 5
12 Lecce 6 5
13 Udinese 4 5
14 Torino 4 5
15 Monza 4 6
16 Parma 4 6
17 Genoa 4 6
18 Fiorentina 4 6
19 Bologna 2 5
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