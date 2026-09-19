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INTERVISTE

Noslin: “Gattuso crede in me e io sono rinato, questo momento spero duri tanto”

Published

3 ore ago

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Noslin intervista post Venezia Lazio Serie A 2026 2027

Il centravanti della Lazio, Tijjani Noslin, al termine della partita del Penzo contro il Venezia, ha risposto alle domande dei giornalisti nell’intervista concessa nel postpartita: ecco le sue parole.

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Le parole di Noslin nell’intervista postpartita di Venezia Lazio

“Sono molto contento che Gattuso crede in me. Non è stato un inizio facile ma poi mi sono rimesso in gioco e ce l’ho fatta. Dovevo soltanto aspettare che arrivasse il mio momento, è arrivato e ora spero che duri il più a lungo possibile. Sono contentissimo di aver segnato e deve andare avanti così”.

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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 13 5
2 Inter 13 5
3 Cagliari 12 5
4 Como 10 4
5 LAZIO 10 4
6 Milan 8 4
7 Frosinone 7 4
8 Juventus 7 4
9 Sassuolo 7 5
10 Napoli 6 4
11 Atalanta 6 4
12 Lecce 6 4
13 Udinese 4 5
14 Torino 4 5
15 Monza 4 5
16 Fiorentina 3 4
17 Bologna 2 5
18 Parma 1 4
19 Genoa 1 4
20 Venezia 0 4
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

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