INTERVISTE
Noslin: “Gattuso crede in me e io sono rinato, questo momento spero duri tanto”
Il centravanti della Lazio, Tijjani Noslin, al termine della partita del Penzo contro il Venezia, ha risposto alle domande dei giornalisti nell’intervista concessa nel postpartita: ecco le sue parole.
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Le parole di Noslin nell’intervista postpartita di Venezia Lazio
“Sono molto contento che Gattuso crede in me. Non è stato un inizio facile ma poi mi sono rimesso in gioco e ce l’ho fatta. Dovevo soltanto aspettare che arrivasse il mio momento, è arrivato e ora spero che duri il più a lungo possibile. Sono contentissimo di aver segnato e deve andare avanti così”.
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