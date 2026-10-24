Noslin: “Vogliamo dare seguito ai recenti risultati”

L’intervista prepartita di Tijjani Noslin, ecco cosa ha detto l’attaccante della Lazio su DAZN prima della gara con il Parma valevole per la giornata numero 8 di Serie A 2026/2027.

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Le parole di Noslin nell’intervista prepartita di Lazio Parma

“Il proverbio “Non c’è due senza tre”? Non lo conosco (ride, ndr). Dobbiamo andare avanti come abbiamo fatto fino ad ora, cercando di dare seguito agli ultimi risultati, siamo felici e carichi, dobbiamo portare questo sul campo”.

Noslin su Lazio Style Channel

“Stiamo facendo un grande lavoro. Oggi c’é il Parma, é un’altra partita e un’occasione per migliorare la classifica”“Sto giocando bene? Non sono unico, tutti stanno giocando così. Mi piace molto che stiamo giocando da squadra e, se continuiamo cosi, possiamo fare grandi cose”.

“Metto sempre la squadra prima di me, preferisco vincere 10 partite senza segnare, che segnare per 10 partite senza vincere

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