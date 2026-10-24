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INTERVISTE

Noslin: “Vogliamo dare seguito ai recenti risultati”

Published

1 ora ago

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Noslin intervista pre Lazio Parma Serie A 2026 2027

L’intervista prepartita di Tijjani Noslin, ecco cosa ha detto l’attaccante della Lazio su DAZN prima della gara con il Parma valevole per la giornata numero 8 di Serie A 2026/2027.

LEGGI ANCHE: Il saluto dei tifosi alla squadra prima di Lazio Parma (FT & VD)

Le parole di Noslin nell’intervista prepartita di Lazio Parma

“Il proverbio “Non c’è due senza tre”? Non lo conosco (ride, ndr). Dobbiamo andare avanti come abbiamo fatto fino ad ora, cercando di dare seguito agli ultimi risultati, siamo felici e carichi, dobbiamo portare questo sul campo”.

Noslin su Lazio Style Channel

“Stiamo facendo un grande lavoro. Oggi c’é il Parma, é un’altra partita e un’occasione per migliorare la classifica”“Sto giocando bene? Non sono unico, tutti stanno giocando così. Mi piace molto che stiamo giocando da squadra e, se continuiamo cosi, possiamo fare grandi cose”.

“Metto sempre la squadra prima di me, preferisco vincere 10 partite senza segnare, che segnare per 10 partite senza vincere

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CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Inter 19 7
2 LAZIO 19 7
3 Roma 18 7
4 Como 17 8
5 Milan 15 7
6 Frosinone 13 7
7 Torino 13 8
8 Cagliari 13 8
9 Juventus 11 7
10 Napoli 11 8
11 Atalanta 9 7
12 Lecce 9 7
13 Bologna 8 8
14 Sassuolo 8 8
15 Monza 7 8
16 Udinese 4 7
17 Genoa 4 7
18 Fiorentina 4 7
19 Parma 4 7
20 Venezia 3 7
Scudetto
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

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