INTERVISTE
Noslin punge Sarri: “Con lui la situazione era più complicata, Gattuso ci ascolta”
Tijjani Noslin, autore del secondo gol della Lazio contro il Milan, intervenuto ai microfoni di SportMediaset al termine della sfida con i rossoneri, ha parlato delle differenze tra Gattuso e Sarri sottolineando come ora la situazione sia meno “complicata” dello scorso anno.
Leggi anche: Tensione Gattuso-Fabiani dopo Lazio Milan: la frase sull’Europa che non va giù
Le parole di Noslin su Sarri e Gattuso nell’intervista dopo Lazio Milan
“Con il nuovo allenatore va molto meglio, è più vicino a noi. Possiamo parlarci, dirci cosa preferiamo e cosa vorremo fare. Con Sarri la situazione era un po’ più complicata. La sua idea di gioco era più complicata. Ora invece abbiamo più libertà. Certo, i risultati aiutano. Tre vittorie di fila ci hanno aiutato. Penso sia troppo presto per parlare di Europa. Il nostro obiettivo è vincere tutte le gare. Prima giocare bene e poi vincere. Poi nelle ultime cinque partite possiamo parlare di Europa”.
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