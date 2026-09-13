Connect with us

INTERVISTE

Noslin punge Sarri: “Con lui la situazione era più complicata, Gattuso ci ascolta”

Published

2 ore ago

on

Noslin intervista Sarri Gattuso Lazio Milan

Tijjani Noslin, autore del secondo gol della Lazio contro il Milan, intervenuto ai microfoni di SportMediaset al termine della sfida con i rossoneri, ha parlato delle differenze tra Gattuso e Sarri sottolineando come ora la situazione sia meno “complicata” dello scorso anno.

Leggi anche: Tensione Gattuso-Fabiani dopo Lazio Milan: la frase sull’Europa che non va giù

Le parole di Noslin su Sarri e Gattuso nell’intervista dopo Lazio Milan

“Con il nuovo allenatore va molto meglio, è più vicino a noi. Possiamo parlarci, dirci cosa preferiamo e cosa vorremo fare. Con Sarri la situazione era un po’ più complicata. La sua idea di gioco era più complicata. Ora invece abbiamo più libertà. Certo, i risultati aiutano. Tre vittorie di fila ci hanno aiutato. Penso sia troppo presto per parlare di Europa. Il nostro obiettivo è vincere tutte le gare. Prima giocare bene e poi vincere. Poi nelle ultime cinque partite possiamo parlare di Europa”.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 05ª 19/09/2026 · 20:45
Venezia
VS
Lazio
Vai al calendario
Trasferta

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 04ª 12/09/2026 · 18:00
Lazio
2-2
Finale
Milan
Pareggio
Leggi la cronaca
Stadio Olimpico · Roma

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 Roma 9 3
2 Inter 9 3
3 LAZIO 9 3
4 Como 7 3
5 Milan 7 3
6 Juventus 7 3
7 Frosinone 6 3
8 Atalanta 6 3
9 Cagliari 3 3
10 Sassuolo 3 3
11 Udinese 4 3
12 Napoli 3 3
13 Torino 3 3
14 Lecce 3 3
15 Bologna 1 3
16 Parma 1 3
17 Monza 1 3
18 Venezia 0 3
19 Genoa 0 3
20 Fiorentina 0 3
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI