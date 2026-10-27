Noslin: “Gattuso ha creduto in me sin dall’inizio. Continuiamo così”

Autore di una splendida prestazione, Tijjani Noslin ha concesso un’intervista ai microfoni di Dazn dopo la vittoria della Lazio contro il Sassuolo.

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Le parole di Noslin nell’intervista post Sassuolo-Lazio

“Ho sempre creduto nelle mie qualità. Gattuso ha creduto in me sin dall’inizio. Devo ringraziare il mister, ma in questo momento alla Lazio meritano tutti fiducia. Primo posto in classifica? Stiamo facendo un grande lavoro, dobbiamo continuare in questo modo”.

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