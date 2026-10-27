INTERVISTE
Noslin: “Gattuso ha creduto in me sin dall’inizio. Continuiamo così”
Autore di una splendida prestazione, Tijjani Noslin ha concesso un’intervista ai microfoni di Dazn dopo la vittoria della Lazio contro il Sassuolo.
Leggi Anche: Gattuso: “Dobbiamo continuare a pedalare. Le parole di Inzaghi? Un onore”
Le parole di Noslin nell’intervista post Sassuolo-Lazio
“Ho sempre creduto nelle mie qualità. Gattuso ha creduto in me sin dall’inizio. Devo ringraziare il mister, ma in questo momento alla Lazio meritano tutti fiducia. Primo posto in classifica? Stiamo facendo un grande lavoro, dobbiamo continuare in questo modo”.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|25
|9
|2
|Inter
|22
|8
|3
|Roma
|18
|8
|4
|Milan
|18
|8
|5
|Como
|17
|8
|6
|Frosinone
|14
|8
|7
|Juventus
|14
|8
|8
|Torino
|13
|8
|9
|Cagliari
|13
|8
|10
|Napoli
|11
|8
|11
|Atalanta
|10
|8
|12
|Lecce
|9
|8
|13
|Bologna
|8
|8
|14
|Sassuolo
|8
|8
|15
|Monza
|7
|8
|16
|Genoa
|7
|8
|17
|Udinese
|4
|8
|18
|Fiorentina
|4
|8
|19
|Parma
|4
|8
|20
|Venezia
|3
|8
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
NOTIZIE2 giorni ago
Classifica marcatori Serie A: capocannoniere e tutti i gol del campionato
-
INFORTUNATI2 giorni ago
Allarme Gudmundsson, Gattuso spera nel miracolo: ecco come stanno le cose
-
CALCIOMERCATO LAZIO2 giorni ago
Taylor centrale nel progetto, ma Gattuso teme la Premier: le ultime
-
BIGLIETTI LAZIO14 ore ago
Sassuolo Lazio, una caterva umana al Mapei: invasione di 10mila laziali