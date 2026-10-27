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INTERVISTE

Noslin: “Gattuso ha creduto in me sin dall’inizio. Continuiamo così”

Published

27 minuti ago

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Tijjani Noslin in campo con la maglia della Lazio Lazionews.eu

Autore di una splendida prestazione, Tijjani Noslin ha concesso un’intervista ai microfoni di Dazn dopo la vittoria della Lazio contro il Sassuolo.

Leggi Anche: Gattuso: “Dobbiamo continuare a pedalare. Le parole di Inzaghi? Un onore”

Le parole di Noslin nell’intervista post Sassuolo-Lazio

“Ho sempre creduto nelle mie qualità. Gattuso ha creduto in me sin dall’inizio. Devo ringraziare il mister, ma in questo momento alla Lazio meritano tutti fiducia. Primo posto in classifica? Stiamo facendo un grande lavoro, dobbiamo continuare in questo modo”.

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1 LAZIO 25 9
2 Inter 22 8
3 Roma 18 8
4 Milan 18 8
5 Como 17 8
6 Frosinone 14 8
7 Juventus 14 8
8 Torino 13 8
9 Cagliari 13 8
10 Napoli 11 8
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12 Lecce 9 8
13 Bologna 8 8
14 Sassuolo 8 8
15 Monza 7 8
16 Genoa 7 8
17 Udinese 4 8
18 Fiorentina 4 8
19 Parma 4 8
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