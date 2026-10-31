Noslin: “Giocare ogni tre giorni ci fa bene, ecco perché”

L’attaccante olandese Tijjani Noslin ha parlato alla vigilia del match di campionato Lazio Cagliari, valido per la 10° giornata di Serie A: le parole del calciatore biancoceleste nel Match Program.

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Le parole di Noslin all’interno del Match Program della vigilia di Lazio Cagliari.

“È molto importante quello che sta dimostrando la squadra. Stiamo lavorando bene e dobbiamo continuare così. Giocare tre partite in una settimana ci fa bene perché è lo stesso ritmo che si ha quando si scende in campo in Europa. Questa stagione possiamo concentrarci su ogni singola partita, settimana dopo settimana. Se dobbiamo giocarne qualcuna ravvicinata non è un problema.

Sarà una partita difficile contro il Cagliari che ha iniziato bene, a inizio stagione era nelle prime quattro. Sarà una sfida davvero dura, come quella contro il Parma e come tutte le partite in casa. Se manteniamo la calma, facciamo il nostro lavoro e diamo tutto in campo come nelle altre gare, andrà tutto bene”.

Noslin su Gattuso.

“Credo che non sia cambiato nulla, il mister mi da fiducia e crede molto in me. Questo mi permette di fare tutto il possibile per aiutare la squadra. Metterò sempre la squadra al primo posto. Dobbiamo dare il massimo in ogni singola partita. Il duro lavoro ripaga sempre ed è una cosa positiva. Mancano ancora 29 partite e spero di segnare altri gol”.

Noslin sulla sua fede.

“Credo in Dio e in Gesù Cristo che è il mio Salvatore. Credo profondamente in Lui e tutto quello che ottengo è grazie a LUI. Per questo lo ringrazierò sempre quando segno un gol, faccio un assist o vinciamo una partita. La fede mi aiuta a mantenere la calma, a restare umile, ad andare avanti e a lottare ogni giorno per il mio posto in squadra”.

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