Tavares: “Sarri mi ha migliorato tanto. Gattuso? Mi dà fiducia, è persona onesta”

Nuno Tavares, nella consueta intervista del match day in vista di Lazio Milan, ha parlato dell’inizio di stagione più che positivo dei biancocelesti, della sfida con i rossoneri e della fiducia da lui ritrovata. Ecco le sue parole.

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Le parole di Nuno Tavares nell’intervista del match day di Lazio Milan

Nuno, la vittoria di Udine, arrivata in rimonta, quanto entusiasmo ha trasmesso in voi?

“È stata molto positiva la risposta che siamo riusciti a dare dopo aver subito il gol. Anche io,

in campo, sentivo che avevamo ancora le gambe per continuare a correre e per riuscire a

ribaltare la partita. A un certo punto, dopo il gol, ho guardato Zaccagni e lui ha guardato me,

e abbiamo annuito come per dire: ‘Sì, la ribaltiamo’. Lo spirito della squadra, cosi come i

giocatori che sono entrati, ci hanno aiutato tantissimo ed è stato fondamentale per la nostra

vittoria. Penso che non dobbiamo prendere questa partita come un esame. Credo che la

prova contro l’Udinese sia stata molto positiva, anche perché è una squadra forte, molto

fisica, e non è facile giocare contro di loro soprattutto in trasferta”.



Quanta curiosità c’è nell’affrontare una squadra come il Milan, è un modo per calibrare

anche la forza del vostro gruppo?

“Penso che sarà una bella partita. II Milan è una squadra che sta crescendo, sta giocando unn

buon calcio, che ha giocatori di qualità e un allenatore molto bravo, che fa giocare bene la

squadra. Siamo ben preparati e molto fiduciosi, perché abbiamo giocatori e uno staff che

possono aiutarci a ottenere la vittoria”.



II Tavares di oggi, quanto è maturato, tatticamente e mentalmente nel sapersi gestire in

partita?

“Penso che sarà una bella partita. II Milan è una squadra che sta crescendo, sta giocando unn

buon calcio, che ha giocatori di qualità e un allenatore molto bravo, che fa giocare bene la

squadra. Siamo ben preparati e molto fiduciosi, perché abbiamo giocatori e uno staff che

possono aiutarci a ottenere la vittoria”.



Quanto conta per te la fiducia di un allenatore, quanto c’è di tuo in questo avvio di

stagione e quanto merito ha Gattuso?

“È sempre fondamentale avere la fiducia dell’allenatore. Credo che ogni giocatore abbia

bisogno di sentirsi importante attraverso le parole del tecnico, la fiducia che può dare al

singolo giocatore e alla squadra. Penso che questo sia fondamentale per noi giocatori. La

qualità più grande del mister è la trasparenza, l’onestà e il fatto che sia molto diretto con noi.

C’è sempre un grande rapporto di amicizia, è una persona sempre solare e allegra. Questo è

positivo per il gruppо”.



Tanti allenatori hanno sottolineato come tu abbia ‘un motore’ diverso dagli altri, perciò

nulla ti è precluso. Questo ti gratifica o ti stimola?

“Si, effettivamente, se sto bene fisicamente, credo che tutti sappiano che posso aiutare la

squadra. Sto lavorando molto anche fuori dal campo per riuscire a preparare il mio corpо,

perché percorro molti chilometri ad alta velocità, con tante ripetizioni. Quindi, se il mio corpo

non è pronto, forse non riesco a dare il 100%, ma è qualcosa su cui stiamo lavorando tutti. E si, sono molto contento che lui creda nelle mie capacità e che dica che ho un grande motore.

Anch’io credo che sia cosi”.



Lazio – Milan rievoca bei ricordi per te, doppio assist, fu l’inizio della tua storia con la Lazio…

“Si, è stata una buona partita. Era la mia prima gara e avevo la fiducia dell’allenatore e dei

miei compagni. Man mano che la partita andava avanti, mi sono sentito molto più sicuro e ho

sentito di poter essere importante. Credo che sia stato un buon inizio e spero che possa

succedere di nuovo”.

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