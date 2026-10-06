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INTERVISTE

Monza, ds Obiang punta la Lazio: “Juric spinge, siamo in crescita. Vogliamo vincere”

Published

3 ore ago

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Obiang intervista Monza

Il direttore sportivo del Monza, Pedro Obiang, intervenuto ai microfoni di Radio Lega Serie A, ha così parlato della crescita del club brianzolo, del lavoro di Juric e della prossima sfida con la Lazio: ecco le sue parole.

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Le parole del ds Obiang nell’intervista sul Monza

“Nella missione del Monza c’era senz’altro l’idea di creare una rosa giovane. A prescindere dai risultati, avere così tanti giocatori in nazionale per noi è positivo. Si cresce e stiamo rispettando le richieste della proprietà, ovvero cambiare l’organico e lottare con quello che abbiamo: si è cercato una personalità come Juric per dare una spinta alla squadra”.


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Sono redattore di Lazionews.eu e inviato da poco più di un anno. 29 anni, ho collaborato con diversi giornali online, sportivi e non, maturando una pluriennale esperienza nel settore. Seguo la Lazio con professionalità e serietà. Ho conseguito una laurea magistrale in Filologia Moderna all'università La Sapienza di Roma.

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