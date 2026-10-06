INTERVISTE
Monza, ds Obiang punta la Lazio: “Juric spinge, siamo in crescita. Vogliamo vincere”
Il direttore sportivo del Monza, Pedro Obiang, intervenuto ai microfoni di Radio Lega Serie A, ha così parlato della crescita del club brianzolo, del lavoro di Juric e della prossima sfida con la Lazio: ecco le sue parole.
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Le parole del ds Obiang nell’intervista sul Monza
“Nella missione del Monza c’era senz’altro l’idea di creare una rosa giovane. A prescindere dai risultati, avere così tanti giocatori in nazionale per noi è positivo. Si cresce e stiamo rispettando le richieste della proprietà, ovvero cambiare l’organico e lottare con quello che abbiamo: si è cercato una personalità come Juric per dare una spinta alla squadra”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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