Oddi: “Questa Lazio può arrivare dove nessuno crede”

Lo storico ex Giancarlo Oddi si è proiettato verso la sfida tra Lazio e Parma con grande fiducia: nella sua intervista di oggi in diretta su Radiosei ha lanciato i biancocelesti verso le zone veramente nobili del campionato.

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Le parole di Oddi nell’intervista sul campionato della Lazio

“I giocatori della Lazio lotteranno come si deve contro il Parma. Avevo fiducia con la Juve in casa loro e ne ho altrettanta per la sfida dell’Olimpico. La Lazio può arrivare dove nessuno crede e sono convinto che questa squadra farà un grande campionato”.

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