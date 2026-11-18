Giancarlo Oddi, nel suo intervento a Radiosei, ha commentato la stagione della Lazio e la situazione della rosa di Gattuso tra assenze e alternative, ed è già entrato in clima derby e sottolineando l’importanza della gara del 13 Dicembre per le sorti della stagione biancoceleste. Ecco le sue dichiarazioni.

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Le parole di Oddi nell’intervista sulla Lazio e sul derby

“Siamo nel momento più importante della stagione. Il derby ci dirà tanto di questa annata. Le tre partite che ci sono prima sono molto più alla portata, il derby è la gara più importante del girone di andata“.

“La rosa è importante e Gattuso, che sta dimostrando di essere un grande allenatore grazie all’ottimo lavoro che sta facendo, deve essere bravo a non perdere giocatori in questo momento perché poi rischieresti di non averli per diverso tempo”.

“Assenza pesante quella di Sutalo. L’importante è non rischiare nessun altro in questo momento. Bisogna stare attenti agli infortuni, visto anche il calendario. Leite e Doekhi? Sono alla pari, posso starci entrambi in questa squadra. Gudmundsson? È bravo, se torna al 100% può dare una grande mano”.

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