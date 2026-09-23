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INTERVISTE

Oddi: “Penso che sarà Sutalo a guidare il reparto difensivo”

Published

1 ora ago

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Josip Sutalo

Ai microfoni di Radiosei l’ex calciatore biancoceleste Giancarlo Oddi ha commentato le prestazioni della difesa della Lazio fin qui, in particolare quelle di Sutalo.

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Le parole di Giancarlo Oddi sulle prestazioni della difesa della Lazio.

“Sutalo mi è piaciuto molto col Venezia, ha fatto una grande partita. Mi sembra un giocatore importante. Credo potrà guidare lui il reparto e può dare anche una mano a Provstgaard che è più giovane. Recupera bene, ha dimostrato delle ottime qualità. Il danese migliorerà sicuramente e crescerà con il croato, è una bella coppia. Penso sia questa la coppia centrale titolare.

Uscito dalla coppa Italia ero preoccupato ma poi allenatore e giocatori hanno fatto bene, dimostrando che se la possono battere con chiunque. Credo che Gattuso stia facendo un bel lavoro. Ora anche gli altri devono iniziare a preoccuparsi, i punti fatti la Lazio li ha meritati, giocando un buon calcio”.

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