INTERVISTE
Oddi: “Gattuso sta facendo un grande lavoro dal punto di vista emotivo e del rapporto con la squadra”
Durante un’intervista a Radiosei Giancarlo Oddi ha parlato del lavoro di Gennaro Gattuso con la Lazio dopo le prime cinque giornate di campionato.
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L’intervista di Oddi sulla Lazio di Gattuso
“Gattuso sta facendo un grande lavoro. Sta lavorando tantissimo dal punto di vista emotivo e del rapporto con la squadra. C’era grande preoccupazione dopo il Mantova, il resto dice molto di come sta facendo bene. Se riesce anche a far capire a Tavares come si difende, è il massimo. Lo ascoltano molto e questo è un fattore importante. Sono tutti con lui e questa è una cosa molto positiva. In ogni gruppo ci sono sempre degli elementi particolari e delle turbative. Se come tecnico riesci ad andare d’accordo con tutti è molto”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
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