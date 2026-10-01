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INTERVISTE

Oddi: “Gattuso sta facendo un grande lavoro dal punto di vista emotivo e del rapporto con la squadra”

Published

32 minuti ago

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Oddi intervista Lazio Gattuso 1 ottobre

Durante un’intervista a Radiosei Giancarlo Oddi ha parlato del lavoro di Gennaro Gattuso con la Lazio dopo le prime cinque giornate di campionato.

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L’intervista di Oddi sulla Lazio di Gattuso

“Gattuso sta facendo un grande lavoro. Sta lavorando tantissimo dal punto di vista emotivo e del rapporto con la squadra. C’era grande preoccupazione dopo il Mantova, il resto dice molto di come sta facendo bene. Se riesce anche a far capire a Tavares come si difende, è il massimo. Lo ascoltano molto e questo è un fattore importante. Sono tutti con lui e questa è una cosa molto positiva. In ogni gruppo ci sono sempre degli elementi particolari e delle turbative. Se come tecnico riesci ad andare d’accordo con tutti è molto”.

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