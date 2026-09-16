Oddi: “La Lazio non avrà problemi a Venezia. Con il Milan un ottimo pari”

Giancarlo Oddi, storica bandiera della Lazio, intervenuto sulle frequenze di Radiosei ha parlato del pari casalingo contro il Milan e della trasferta di Venezia che attende i biancocelesti: ecco le sue parole.

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Le parole di Oddi nell’intervista sulla Lazio

Oddi sul pari con il Milan

“L’inizio col Mantova aveva lasciato dubbi, ma la Lazio dopo quella partita ha sempre meritato i risultati fatti. Compreso il pari con il Milan, una delle squadre più forti della Serie A. Al momento abbiamo una buona squadra, il tecnico si sta facendo rispettare e i giocatori lo seguono. Questo è molto importante”.

Oddi su Venezia Lazio

“Mi auguro che si vada avanti così, con la Lazio che fa vedere il suo gioco. In questo momento non possiamo lamentarci di nessuno. Anche Cancellieri che sembrava dovesse andar via ha fatto bene contro il Milan. Vedo una buona Lazio, vediamo quanto dura e se sarà così per tutta la stagione. Gattuso sta facendo un buon lavoro anche a livello tecnico e tattico.

La sua grinta la conoscevamo anche da calciatore. Sta facendo più che un buon lavoro. Mi dispiace per Stroppa però credo che la Lazio, se gioca come ha fatto fino ad ora, non dovrebbe avere problemi a Venezia. Poi nel calcio tutto può accadere. Non devo avere aura del Venezia ma lo devo rispettare, perché hanno zero punti e daranno l’anima”.

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