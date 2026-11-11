INTERVISTE
Oddi fiducioso: “Abbiamo giocato meglio di tutti. La Lazio non scenderà dalle prime tre posizioni”
L’ex giocatore biancoceleste Giancarlo Oddi ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radiosei nella quale ha parlato delle sue aspettative sulla Lazio di Gattuso per questa stagione dopo le prime 11 giornate.
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Ecco dove può arrivare la Lazio per Oddi: le sue parole
“Ho grande fiducia in questa squadra. Per me non scenderà dalle prime tre posizioni. Fino ad ora abbiamo giocato meglio di tutti, abbiamo la miglior difesa del campionato e questo conta molto.
Iniziano ad essere 11 le gare messe in archivio, in questo momento la Lazio è la squadra da battere ma se non succedono incidenti, infortuni, può giocarsela fino alla fine per i piani alti. Gattuso sta lavorando bene e la squadra lo segue alla grande.”
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|29
|11
|2
|Inter
|28
|11
|3
|Roma
|27
|11
|4
|Milan
|24
|11
|5
|Como
|23
|11
|6
|Frosinone
|20
|11
|7
|Juventus
|18
|11
|8
|Bologna
|17
|11
|9
|Cagliari
|16
|11
|10
|Napoli
|15
|11
|11
|Torino
|14
|11
|13
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|14
|11
|12
|Genoa
|13
|11
|14
|Lecce
|10
|11
|15
|Fiorentina
|9
|11
|16
|Parma
|8
|11
|17
|Sassuolo
|8
|11
|18
|Monza
|7
|11
|19
|Venezia
|6
|11
|20
|Udinese
|5
|11
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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