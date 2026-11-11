Connect with us

INTERVISTE

Oddi fiducioso: “Abbiamo giocato meglio di tutti. La Lazio non scenderà dalle prime tre posizioni”

Published

3 ore ago

on

I giocatori della Lazio in posa prima di una partita di Serie A Lazionews.eu

L’ex giocatore biancoceleste Giancarlo Oddi ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radiosei nella quale ha parlato delle sue aspettative sulla Lazio di Gattuso per questa stagione dopo le prime 11 giornate.

Leggi Anche: Probabili formazioni Italia Francia: Mancini sorprende in attacco, Frattesi c’è

Ecco dove può arrivare la Lazio per Oddi: le sue parole

“Ho grande fiducia in questa squadra. Per me non scenderà dalle prime tre posizioni. Fino ad ora abbiamo giocato meglio di tutti, abbiamo la miglior difesa del campionato e questo conta molto.

Iniziano ad essere 11 le gare messe in archivio, in questo momento la Lazio è la squadra da battere ma se non succedono incidenti, infortuni, può giocarsela fino alla fine per i piani alti. Gattuso sta lavorando bene e la squadra lo segue alla grande.”

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 12ª 21/11/2026 · 15:00
Lazio
VS
Lecce
Vai al calendario
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 11ª 08/11/2026 · 12:30
Napoli
1-1
Finale
Lazio
Pareggio
Leggi la cronaca
Trasferta

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 LAZIO 29 11
2 Inter 28 11
3 Roma 27 11
4 Milan 24 11
5 Como 23 11
6 Frosinone 20 11
7 Juventus 18 11
8 Bologna 17 11
9 Cagliari 16 11
10 Napoli 15 11
11 Torino 14 11
13 Atalanta 14 11
12 Genoa 13 11
14 Lecce 10 11
15 Fiorentina 9 11
16 Parma 8 11
17 Sassuolo 8 11
18 Monza 7 11
19 Venezia 6 11
20 Udinese 5 11
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI