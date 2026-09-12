Oddo: “La Lazio un’outsider. Resto legato ai colori e alla piazza”

Massimo Oddo, che ha giocato e vinto Lazio Milan da entrambe le parti della barricata, ha concesso un’intervista ai taccuini della Gazzetta dello Sport per presentare il match che vale il primo posto in Serie A. Ecco le sue parole.

LEGGI ANCHE: Sala: “Gattuso ha ridato a Tavares la fiducia persa”

Le parole di Oddo nell’intervista su Lazio Milan

“Un incontro di alto livello. In questo momento la Lazio sta giocando con un centrocampo a tre, quindi sicuramente sarà in superiorità numerica lì in mezzo. Il Milan dovrà essere attento a non allungarsi per non lasciare agli avversari il tre contro due e a sua volta cercherà di creare densità con linee strette. Chi tifo? Me la godo e basta”.

Su Frattesi

“Frattesi è un centrocampista importante, che ha sempre dimostrato di saper fare tanti gol. Magari non tre reti in tre giornate, ma è capace di incidere”.

Sul confronto fra Zaccagni e Cisse

“Zaccagni è già affermato: ha dimostrato quello che vale e ha tanta esperienza. A me piace molto. Cisse invece è un profilo molto interessante, un giovane che ha fatto vedere grandi cose la scorsa stagione e che sta continuando sulla stessa strada in una squadra più blasonata e in una categoria superiore. Ha una grande personalità perchèquando entra, non teme nulla: prova la giocata, la sterzata, il dribbling e corre dietro a tutti. Questo è un segnale sicuramente molto positivo. Le qualità le ha e ci aspettiamo tutti che cresca ancora di più”.

Su Pinamonti

“Non è mai facile passare da una piazza come il Sassuolo a una molto più importante e storica come la Lazio. A Roma le pressioni sono enormi e questo dal punto di vista mentale lo aiuterà a crescere. Pinamonti è un buonissimo attaccante, uno dei pochi centravanti italiani e credo che farà un salto di qualità”.

Su Gattuso

“Rino è un amico e un professionista che ha sempre saputo… chi è. Con lui la Lazio è partita benissimo quest’anno, ma avevo pochi dubbi perché Gattuso è uno combattivo e probabilmente si trova più a suo agio in queste situazioni di lotta e di difficoltà, piuttosto che in mondi ovattati. Nei momenti complicati riesce a isolare la squadra, a tenerla fuori da quelle che sono le problematiche extra campo”.

Sull’obiettivo della Lazio

“Credo che la Lazio sia più o meno quella dell’anno scorso e di due anni fa, ovvero una formazione che per valori tecnici non è al livello di Milan, Inter, Roma e Juventus. Può essere un’outsider e dare fastidio alle più forti, ma non è da primi quattro posti”.

Sull’esperienza alla Lazio

«Bellissimi perché ovviamente sono molto legato a quei colori, alla piazza e alla gente. Sono stato l’ultimo acquisto di Cragnotti, ho vissuto l’inizio dell’era Lotito e sono diventato capitano».

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP