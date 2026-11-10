Oddi: “Lazio squadra da battere, ma solo una cosa la può fermare: ecco quale”

Giancarlo Oddi, leggenda della Lazio e campione d’Italia con i biancocelesti nel 1974, intervista da La Gazzetta dello Sport ha parlato della squadra di Gattuso che, secondo lui, è ormai la squadra da battere. Ecco le sue dichiarazioni.

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Le parole di Oddi nell’intervista sulla Lazio di Gattuso

“Considero ormai la Lazio come la squadra da battere. I punti che ha sono meritati e gioca un bel calcio. Non è una meteora, non mi sembra destinata a spegnersi. L’incognita è rappresentata più che altro dal mercato invernale: speriamo che non ci siano partenze inaspettate.

Gattuso sta facendo un grande lavoro. È entrato nella testa dei giocatori, che non risentono della contestazione. È stato bravo a rivitalizzarli. Il giocatore più importante, però, è Frattesi: sta facendo un gran campionato e ha portato una mentalità vincente”.

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