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INTERVISTE

Oddi: “Noi del ’74 uscimmo all’esordio in Coppa Italia poi vincemmo lo Scudetto”

Published

4 ore ago

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Oddi intervista Lazio scudetto

Questa Lazio potrebbe anche vincere lo scudetto secondo Giancarlo Oddi: nella sua intervista di oggi per Radiosei ha parlato di alcune somiglianza con quella del 1974.

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Le parole di Oddi nell’intervista sulla Lazio: lo Scudetto non è impossibile

“La Lazio sta facendo un ottimo campionato, sta giocando bene e sta prendendo pochi gol. Quando c’è anche questo aspetto è molto importante, sono convinto che sia la squadra da battere. Tutti stanno facendo bene, anche quelli che subentrano, è un impianto importante. Questo vuol dire che l’allenatore è molto bravo e la squadra sta riuscendo anche ad andare oltre l’assenza dei tifosi all’Olimpico. Mi auguro che arrivino più gol dalle punte centrali. Pinamonti ha fatto anche bene, ma gli servono più partite.

Oddi sulla Lazio prima

Troppa responsabilità dire che la Lazio sia la squadra da battere? Perchè questa squadra non può continuare ad essere la squadra da battere? Rispondo con questa domanda, a noi del ’74 è successo di uscire alla prima gara dalla Coppa Italia per poi vincere lo scudetto…”

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