INTERVISTE
Oddi: “Maestrelli? Guai a chi ce lo toccava”
Oggi avrebbe compiuto gli anni Tommaso Maestrelli; in ricordo dell’uomo che ha condotto la Lazio al primo scudetto della sua storia, Giancarlo Oddi ha raccontato un aneddoto durante un’intervista a Radiosei.
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Le parole di Oddi nell’intervista in ricordo di Tommaso Maestrelli
“Grande persona, grandissima. Un uomo eccezionale. Ho conosciuto la persona, prima che l’allenatore; capiva tutto di noi, bastava uno sguardo e ci metteva a posto. Se quella squadra ha fatto ciò che ha fatto è stato principalmente merito suo. Avrebbe meritato la Nazionale? Avrebbe meritato tutto. Per me è stato un secondo padre. I problemi li risolveva sempre”.
Sull’aneddotto di Maestrelli con i tifosi
“La Lazio veniva da un buon allenatore, ben visto dai tifosi. Maestrelli non aveva fatto chissà cosa e i tifosi avevano creato un po’ di caos al suo arrivo. Poi noi andammo presto fuori dalla Coppa Italia e lui non era ben visto. Una volta ci siamo allenati al Flaminio, anziché a Tor di Quinto, con la speranza che ci fossero meno tifosi ma la tribuna invece era piena. Eravamo ‘scappati’ perché saremmo stati contestati e sarebbe stato contestato soprattutto lui. Durante l’allenamento ad un certo punto non lo troviamo più, era dai tifosi, da solo, senza neanche Lovati; Chinaglia propose di andare dal mister per difenderlo, ma alla fine lui tornò dopo aver parlato con i tifosi e tutti finirono per applaudirlo. Noi eravamo increduli”.
Sulla reazione dei giocatori
“Già prima ci piaceva, ma dopo questo fatto guai a chi ce lo toccava. Oltre ad un grande allenatore, che capiva davvero di calcio, abbiamo conosciuto una grande persona a cui volevamo un gran bene e a cui non potevamo non dare il 100%”
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