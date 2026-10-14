Oddi: “La Lazio merita quel posto in classifica”

Giancarlo Oddi è intervenuto ai microfoni di Radiosei per analizzare il momento della Lazio di Gattuso in campionato.

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Le parole di Giancarlo Oddi sull’ottimo momento della Lazio.

“Siamo partiti troppo male, con tutte le problematiche e le preoccupazioni del caso, i rapporti con la società, lo stadio vuoto, ma ora la Lazio sta facendo bene. Io sto sempre con i tifosi che pagano con i soldi e i sentimenti, loro ci sono sempre stati. La Lazio in questo momento è una squadra che gioca un bel calcio, il tecnico lo seguono tutti. A breve capiremo se con le big la Lazio riesce a dare ciò che ha dato fino ad ora.

Per il momento ha meritato, merita quel posto in classifica. Le partite sono tutte difficili, anche giocare con l’ultima della classe non è facile. Il fatto che la Lazio abbia fin qui meritato mi fa essere fiducioso, ottimista. Vediamo se contro la Juventus la Lazio riuscirà a fare quello che ha fatto fino ad ora”

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