Oddi: “Del Napoli sconfitto dalla Juventus non deve interessarci nulla, pensiamo a noi”

Giancarlo Oddi, intervenuto sulle frequenze di Radiosei, ha parlato della prossima sfida contro il Napoli, vietata ai tifosi biancocelesti residenti nel Lazio, e del gol di Pinamonti contro il Cagliari importante per avergli dato fiducia.

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Le parole di Oddi nell’intervista sulla Lazio

Oddi su Napoli Lazio

“Pensiamo alla Lazio, del Napoli sconfitto dalla Juventus ci deve interessare poco. Anche perché pure noi abbiamo giocato in casa della Juve e sappiamo com’è andata, quindi il Napoli sarà molto preoccupato. Io mi aspetto che la Lazio continui così, significa fare bene, divertire, fare punti meritati perché tutto ciò che abbiamo raccolto è stato meritato. La Lazio con il Cagliari ha fatto fatica ma ha vinto e loro, fino a qualche settimana fa, giocavano bene e facevano punti”.

Oddi sul gol di Pinamonti

“Per un attaccante conta solo il gol, quindi è molto importante. Se il centravanti non segna, per lui la gara è da 5, poi magari capita una partita in cui non toccano palla ma con mezza occasione segnano e diventano prove da 10 le loro. A Pinamonti serviva questo gol, è stato bravo e questo ora gli darà morale. Qui anche chi subentra dà il 200%. Giocano bene e i risultati che stanno arrivando passano attraverso il gioco”.

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