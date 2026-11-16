INTERVISTE
Oddi: “Il campionato è iniziato da un po’, Lazio prima con merito”
La Lazio è davanti a tutti con merito, lo ha detto Giancarlo Oddi nella sua intervista per Radiosei: primo posto legittimato per i biancocelesti.
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Le parole di Oddi nell’intervista sul primo posto
“Non saranno partite facili per la Lazio finché è prima in classifica, contando anche gli infortunio. La Lazio deve continuare così e ha dimostrato di poter battere tutti. Ormai non è più l’inizio, siamo avanti a risultati sono eccellenti e sono arrivati meritamente. Sono orgoglioso di questa squadra perché giocano tutti bene: è la mano dell’allenatore e del suo staff. L’unica paura possono essere gli infortuni, soprattutto se importanti. Intanto siamo lì con merito e non è stato semplice”.
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CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|29
|11
|2
|Inter
|28
|11
|3
|Roma
|27
|11
|4
|Milan
|24
|11
|5
|Como
|23
|11
|6
|Frosinone
|20
|11
|7
|Juventus
|18
|11
|8
|Bologna
|17
|11
|9
|Cagliari
|16
|11
|10
|Napoli
|15
|11
|11
|Torino
|14
|11
|13
|Atalanta
|14
|11
|12
|Genoa
|13
|11
|14
|Lecce
|10
|11
|15
|Fiorentina
|9
|11
|16
|Parma
|8
|11
|17
|Sassuolo
|8
|11
|18
|Monza
|7
|11
|19
|Venezia
|6
|11
|20
|Udinese
|5
|11
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
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