Connect with us

INTERVISTE

Oddi: “Il campionato è iniziato da un po’, Lazio prima con merito”

Published

21 minuti ago

on

Oddi intervista prima posto

La Lazio è davanti a tutti con merito, lo ha detto Giancarlo Oddi nella sua intervista per Radiosei: primo posto legittimato per i biancocelesti.

LEGGI ANCHE: Infortunio Frattesi: c’è affaticamento ma senza lesione: l’annuncio della Lazio

Le parole di Oddi nell’intervista sul primo posto

“Non saranno partite facili per la Lazio finché è prima in classifica, contando anche gli infortunio. La Lazio deve continuare così e ha dimostrato di poter battere tutti. Ormai non è più l’inizio, siamo avanti a risultati sono eccellenti e sono arrivati meritamente. Sono orgoglioso di questa squadra perché giocano tutti bene: è la mano dell’allenatore e del suo staff. L’unica paura possono essere gli infortuni, soprattutto se importanti. Intanto siamo lì con merito e non è stato semplice”.

@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP

Related Topics:

Prossima partita Calendario ›
Serie A · 12ª 21/11/2026 · 15:00
Lazio
VS
Lecce
Probabili formazioni
Stadio Olimpico · Roma

Ultima partita Calendario ›
Serie A · 11ª 08/11/2026 · 12:30
Napoli
1-1
Finale
Lazio
Pareggio
Leggi la cronaca
Trasferta

CLASSIFICA SERIE A 2026-27

# Squadra Pt G
1 LAZIO 29 11
2 Inter 28 11
3 Roma 27 11
4 Milan 24 11
5 Como 23 11
6 Frosinone 20 11
7 Juventus 18 11
8 Bologna 17 11
9 Cagliari 16 11
10 Napoli 15 11
11 Torino 14 11
13 Atalanta 14 11
12 Genoa 13 11
14 Lecce 10 11
15 Fiorentina 9 11
16 Parma 8 11
17 Sassuolo 8 11
18 Monza 7 11
19 Venezia 6 11
20 Udinese 5 11
Scudetto
Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessione

Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027

PIÙ LETTI