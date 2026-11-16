Oddi: “Il campionato è iniziato da un po’, Lazio prima con merito”

La Lazio è davanti a tutti con merito, lo ha detto Giancarlo Oddi nella sua intervista per Radiosei: primo posto legittimato per i biancocelesti.

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Le parole di Oddi nell’intervista sul primo posto

“Non saranno partite facili per la Lazio finché è prima in classifica, contando anche gli infortunio. La Lazio deve continuare così e ha dimostrato di poter battere tutti. Ormai non è più l’inizio, siamo avanti a risultati sono eccellenti e sono arrivati meritamente. Sono orgoglioso di questa squadra perché giocano tutti bene: è la mano dell’allenatore e del suo staff. L’unica paura possono essere gli infortuni, soprattutto se importanti. Intanto siamo lì con merito e non è stato semplice”.

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