Oddi: “Venezia? Spero non sia un altro Lazio-Mantova”

A poco più di ventiquattro ore dalla sfida contro il Venezia, Giancarlo Oddi ha espresso il suo punto di vista sulla partita contro l’ultima in classifica, indicando dove la Lazio non deve sbagliare per evitare un capitombolo come contro il Mantova: ecco le sue parole in un’intervista in collegamento con Radiosei.

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Le parole di Oddi nell’intervista su Venezia – Lazio

“A Venezia la Lazio deve semplicemente confermare quanto fatto fino ad oggi. Mi auguro non ci sia un altro Lazio-Mantova visto che la gara sarà con l’ultima in classifica. La Lazio è lassù per oggettivi meriti, spero che non venga sottovalutata la partita e non ci sia una prestazione sbagliata. E’ richiesa voglia di vincere ed impegno massimo. Serve umiltà, piedi a terra, ma se la squadra di Gattuso ribadisce un certo tipo di prestazione sono sereno. Sta facendo un ottimo lavoro e sta facendo giocare tutti quanti. Non è un dettaglio”.

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