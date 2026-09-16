Oddi: “Attenzione al Venezia: hanno 0 punti e daranno l’anima”

Giancarlo Oddi, in un’intervista in collegamento con Radiosei, ha fatto il punto dell’avvio di stagione della Lazio, e ha presentato la prossima partita in casa del Venezia. Ecco le sue parole.

LEGGI ANCHE: Mieli: “La questione Lotito resta aperta nel centrodestra”

Le parole di Oddi nell’intervista sull’avvio della stagione della Lazio e la sfida al Venezia

“L’inizio col Mantova aveva lasciato dubbi, ma la Lazio dopo quella partita ha sempre meritato i risultati fatti. Compreso il pari con il Milan, una delle squadre più forti della Serie A. Al momento abbiamo una brava squadra, il tecnico si sta facendo rispettare e i giocatori lo seguono. Questo è molto importante”.

Su Gattuso

“Mi auguro che si vada avanti così, con la Lazio che fa vedere il suo gioco. In questo momento non possiamo lamentarci di nessuno. Anche Cancellieri che sembrava dovesse andar via ha fatto bene col Milan. Vedo una buona Lazio, vediamo quanto dura. Gattuso sta facendo un buon lavoro anche a livello tecnico e tattico. La sua grinta la conoscevamo anche da calciatore. Sta facendo più che un buon lavoro”.

Sul Venezia

“Mi dispiace per Stroppa però credo che la Lazio, se gioca come ha fatto fino ad ora, non dovrebbe avere problemi a Venezia. Poi nel calcio tutto può accadere. Non devo avere paura del Venezia ma lo devo rispettare, perché hanno zero punti e daranno l’anima”.

@Copyright Lazionews.eu

Riproduzione, anche parziale, vietata. Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM

TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP