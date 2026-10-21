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INTERVISTE

Oddi: “Vincere in quel modo a Torino non è un caso”

Published

1 ora ago

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Giancarlo Oddi ai microfoni di Radiosei ha ripercorso la vittoria della Lazio a Torino contro la Juventus, mostrandosi anche ottimista per il futuro.

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Giancarlo Oddi sulla vittoria della Lazio a Torino contro la Juventus.

“Vittoria netta a Torino, voluta, fatta bene. Li abbiamo annichiliti, spero la Lazio regga questo ritmo per fare belle cose. Se continua così possiamo lottare per posti importanti.

Gattuso sta facendo bene e la squadra lo segue, ci stanno dando molte soddisfazioni. Vincere a Torino in quel modo non è una casualità, questo gruppo potrebbe togliersi qualche soddisfazione. Tutti hanno voglia di fare bene. Non ci montiamo la testa ma possiamo fare un buon campionato. In questo momento la Lazio è la squadra è che gioca meglio di tutte. Se non ci montiamo la testa possiamo fare grandi cose. La Lazio lì non c’è per caso, abbiamo visto un bel calcio”.

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