Oddi: “L’Olimpico così è triste, Lotito faccia un passo indietro”

Nuovo appuntamento a tema Lazio, sulle colonne del quotidiano Il Tempo, questa volta con Giancarlo Oddi protagonista e autore della lettera pubblicata dalla testata, che si rivolge esplicitamente al presidente Claudio Lotito.

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La lettera di Oddi su Claudio Lotito

“Caro Direttore, vedere questo Olimpico fa male. Il tifoso della Lazio c’è sempre stato, e parlo per esperienza personale. Non è stato al nostro seguito solo quando abbiamo vinto lo scudetto, ma c’era pure nelle sconfitte e nei periodi più complicati. Non ci ha mai lasciati soli, anche quando i risultati non arrivavano. Il loro sostegno, i tifosi non ce lo hanno mai fatto mancare e anche oggi sicuramente non manca il supporto a squadra e allenatore. La dimostrazione evidente di tutto questo sono stati i sold out collezionati fino ad ora a Bologna, Udine, Venezia e Torino, per non parlare di oggi che il Mapei Stadium sarà per metà biancoceleste”.

“Andare in trasferta comporta un maggiore dispendio di tempo, oltre che economico, eppure il tifoso la sua strada l’ha tracciata, a malincuore e con coerenza. Andare fuori è sicuramente più complicato che entrare nello stadio di casa: fanno un sacrificio doppio ma non hanno intenzione di ripensarci. Inoltre la Lazio ha giocato di lunedi, di domenica sera e oggi di martedì, sicuramente non sono orari comodi. Poi si torna all’Olimpico e la faccenda cambia completamente. Entrare allo stadio e non trovare i propri sostenitori, per un calciatore, non è facile, soprattutto quando arriveranno avversari con numerosi tifosi al seguito. Ora le cose stanno andando bene, sicuramente i giocatori stanno anche dando qualcosa in più per coloro che non ci sono”.

“Lotito dovrebbe fare un passo indietro, dovrebbe farsi qualche domanda. Io credo che non sia una vergogna dire che in qualche discussione o in qualche discorso ha sbagliato. Lui non ci prova minimamente a fare retromarcia. Le dichiarazioni rilasciate ultimamente non sono piaciute, ma più in generale questa situazione va avanti ormai da troppi anni: chiedere scusa non è una vergogna. Solo lui, il presidente, può sistemare tutto questo malcontento. Cos’è il calcio senza i tifosi? La Lazio ha una storia e una tradizione che vanno rispettate. Il tifoso ha preso la sua strada, questo è evidente, ma prima di arrivare a questa sofferta decisione ha aspettato a lungo che Lotito facesse un passo”.

“A oggi sembra impossibile pensare ad un riavvicinamento ma questa situazione non fa il bene della Lazio, non fa il bene di nessuno. Per risolvere un problema bisogna affrontarlo, si può cambiare, migliorare e, soprattutto, si può chiedere scusa. La squadra sta reagendo troppo bene a tutto ciò che c’è intorno, certo è che questo Olimpico è molto triste. Fortunatamente la Lazio sta facendo il suo e lo sta facendo molto bene, questo però non fa che aumentare il dispiacere di non condividere questo avvio con la propria gente. Lo stadio cosi vuoto fa male, ma il tifoso terrà la sua posizione. A quanto pare anche il presidente”.

“Probabile che i tifosi sarebbero rientrati nella difficoltà, qualora la Lazio ne avesse avuto bisogno, ma al momento siamo contenti che sta andando tutto bene e quindi la strada da percorrere immagino che rimarrà questa. Una squadra senza tifosi non è una squadra e l’Olimpico con 70mila persone è uno spettacolo incredibile. In un momento così complicato fuori dal rettangolo verde, la speranza è che almeno sul campo rimanga questa Lazio che è li in alto, e non è un caso viste le prestazioni”.

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