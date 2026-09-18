Oddo: “Gattuso ha la fame di arrivare” (VIDEO)

Massimo Oddo ha svelato degli interessanti retroscena che ben raccontano il carattere di Gennaro Gattuso, poco avvezzo a scherzare in prossimità delle partite e dotato di umiltà che lo portava ad allenarsi più degli altri per affinare le proprie capacità tecniche: ecco le sue parole durante l’intervista al Crazy Calcio Show della Gazzetta dello Sport.

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L’intervista di Oddo sul carattere di Gattuso

“Ognugno preparava la partita a modo suo. Con Gattuso non potevi scherzare, non potevi mettere la musica, non potevi dargli fastidio. A volte a me capitava anche di sdrammatizzare la partita con una battuta ma dovevi sapere a chi farla, se la facevi a Rino ti picchiava prima della partita. Se gli passavi di fianco ti agitavi anche tu, questo era inevitabile. Se passavi a fianco a Pirlo sembrava che dovessi andare a fare una scampagnata, ma è una questione di carattere”.

Sull’umiltà di Gattuso

“Rino, quando c’era il ritiro, arrivava tre giorni prima per prepararsi e aveva l’umiltà di capire che tecnicamente magari era inferiore, sapeva di non avere queste qualità eccelse tecniche e faceva venti minuti prima e venti minuti dopo a fare il muro con la palla, ogni allenamento. Quella è fame, quella è voglia di arrivare”.

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