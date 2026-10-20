Oddo: “Europa difficile, ci sono squadre più attrezzate”

In un’intervista ai taccuini del Corriere della Sera, Massimo Oddo ha rivelato la sua sorpresa per il record di punti fatto registrare dalla Lazio di Gattuso, pur avendo fiducia nell’allenatore; adesso, però, bisogna mantenere i piedi per terra.

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Le parole di Oddo nell’intervista sul record di punti della Lazio di Gattuso

“Sarei ipocrita a dire che me lo aspettavo. Gattuso ha fatto il record di punti, era impronosticabile. Pensavo che Rino fosse la persona giusta, perché nelle difficoltà lui si esalta, ma così mi ha sorpreso. Sceglierlo è stato giusto. Non credo però sia corretto individuare l’Europa come obiettivo. Anzi, gli eccessi e gli sbalzi d’umore sono il problema di Roma”.

Sulla squadra

“Si resti con i piedi per terra. La squadra sta facendo bene, ma altri club sono più attrezzati. Non è detto che la Lazio arrivi dietro, ma per i biancocelesti raggiungere l’Europa è più difficile. Sì all’entusiasmo, ma senza cambiare atteggiamento. Serve equilibrio. La Lazio mi piace perché ha una fisionomia chiara e gioca bene. Nelle difficoltà avere delle convinzioni aiuta. Gattuso ha individuato i limiti e ci lavora con la squadra. I ragazzi non mollano mai: in questo rivedo Rino”.

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