Massimo Oddo ha rilasciato un’intervista ai microfoni de La Repubblica nella quale ha parlato della Lazio di Gattuso.

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Le parole di Oddo sulla Lazio e Gattuso

“Mi emoziono quando parlo della Lazio, sono felicissimo di vederla in testa al campionato. Guardo Nuno Tavares e Floriani e rivedo il mio passato. Viviamo una situazione unica: da una parte la gioia per il risultato, dall’altra la sofferenza dei tifosi che rinunciano allo stadio. Mi auguro che si trovi una soluzione, perché da ex capitano conosco l’amore, immenso e indispensabile, del popolo laziale.”

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