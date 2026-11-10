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INTERVISTE

Oddo: “Grande merito a Gattuso, nelle difficoltà sa fare cose strepitose”

Published

2 ore ago

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Gennaro Gattuso

L’ex terzino della Lazio Massimo Oddo è intervenuto ai microfoni di Tuttomercatoweb.com per commentare l’inizio di stagione strepitoso della squadra di Gattuso.

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Le parole di Oddo sull’esaltante avvio di stagione della Lazio di Gattuso.

“Se mi aspettavo la Lazio prima in classifica? Sarei ipocrita se dicessi di sì, credo che nessuno si aspettasse di vedere una Lazio così. Sta facendo cose strepitose, ha idee identità e spirito e questo la porta a fare prestazioni importanti. Il grande merito a Rino e ai suoi ragazzi sicuramente; io conosco lui, so che nelle difficoltà, nelle problematiche esterne allo spogliatoio, sa compattare il gruppo, lo fa estraniare, e questo fa sì che la squadra – specie poi a livello morale – dia tutto”.

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