INTERVISTE
Onazi: “Lotito mi chiese di rinunciare a due stipendi”
Onazi è tornato a parlare della Lazio e di una particolare richiesta che gli fece il presidente Lotito sugli stipendi: di seguito la sua intervista per Brilal Media.
LEGGI ANCHE: Primo posto “low cost”: il dato sulla spesa è impressionante
Le parole di Onazi nell’intervista su Lotito
“Prima di lasciare la Lazio, il presidente Lotito mi ha fatto firmare un documento dove dicevo che avrei rinunciato agli ultimi due mesi di stipendio. E ho dovuto firmare perché volevo andare via. È molto prudente non è uno che spende a caso ma è disposto a comprare ogni tipo di calciatore”.
@Copyright Lazionews.eu
Riproduzione, anche parziale, vietata.
Ogni violazione sarà perseguita a norma di legge.
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – TELEGRAM
TUTTE LE NOTIZIE GRATIS SULLA LAZIO SUL TUO TELEFONINO – WHATSAPP
CLASSIFICA SERIE A 2026-27
|#
|Squadra
|Pt
|G
|1
|LAZIO
|29
|11
|2
|Inter
|25
|10
|3
|Roma
|27
|11
|4
|Como
|23
|10
|5
|Milan
|21
|10
|6
|Frosinone
|20
|11
|7
|Juventus
|17
|10
|8
|Bologna
|17
|11
|9
|Cagliari
|16
|11
|10
|Napoli
|15
|11
|11
|Torino
|14
|11
|12
|Genoa
|13
|10
|13
|Atalanta
|11
|10
|14
|Lecce
|10
|11
|15
|Fiorentina
|8
|10
|16
|Parma
|8
|11
|17
|Sassuolo
|8
|11
|18
|Monza
|7
|10
|19
|Venezia
|6
|11
|20
|Udinese
|5
|11
Pt = Punti · G = Partite giocate. Serie A 2026-2027
PIÙ LETTI
-
INFORTUNATI12 ore ago
Infortunio Zaccagni, risonanza a stretto giro: incognita sulla natura del problema
-
NOTIZIE23 ore ago
Classifica marcatori Serie A: capocannoniere e tutti i gol del campionato
-
INFORTUNATI12 ore ago
Gudmundsson, la sosta sarà decisiva: ecco quando può rientrare
-
CALCIOMERCATO LAZIO2 giorni ago
Dele-Bashiru, contatti avviati per il rinnovo di contratto