Onazi: “Lotito mi chiese di rinunciare a due stipendi”

Onazi è tornato a parlare della Lazio e di una particolare richiesta che gli fece il presidente Lotito sugli stipendi: di seguito la sua intervista per Brilal Media.

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Le parole di Onazi nell’intervista su Lotito

“Prima di lasciare la Lazio, il presidente Lotito mi ha fatto firmare un documento dove dicevo che avrei rinunciato agli ultimi due mesi di stipendio. E ho dovuto firmare perché volevo andare via. È molto prudente non è uno che spende a caso ma è disposto a comprare ogni tipo di calciatore”.

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