Onorato sul Flaminio: “Finita l’era del ‘non si può fare’. L’ok del Comune può arrivare entro Natale”

Durante la sua intervista ai microfoni di Radiosei, l’assessore Alessandro Onorato, ha fatto il punto sulla questione stadio Flaminio e le novità che riguardano il progetto presentato dalla Lazio. Ecco riportate le sue parole.

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L’intervista di Onorato sullo stadio Flaminio

Sul progetto della Lazio

“Per quanto riguarda lo stadio, la Roma è più avanti della Lazio perché ha iniziato a lavorarci con oltre due anni di anticipo. La vicenda Flaminio è complessa, così come lo è il rapporto tra Lotito e i tifosi biancocelesti. Detto questo, vorrei chiarire un aspetto: noi rappresentiamo l’amministrazione pubblica. Non conta quale squadra si tifi, ma soltanto l’interesse pubblico a recuperare uno stadio che attualmente versa in condizioni vergognose. Un primo dato certo è che il progetto della Lazio è reale e molto solido. C’è stata una prima chiusura importante, quella della Conferenza dei Servizi. Di fatto, le istituzioni hanno espresso un primo assenso tecnico. Sostanzialmente, è stato dato un parere positivo, seppur con alcune prescrizioni. Ad esempio, la Soprintendenza ha posto una raccomandazione sull’altezza dell’impianto”.

Sull’iter da superare

“Dopo la conclusione della Conferenza dei Servizi, la Lazio era chiamata a integrare una serie di pareri, a partire proprio da quello della Soprintendenza statale sulla capienza. Una cosa, infatti, è parlare di 50 mila posti, un’altra è parlare di 47 mila. Alla fine, il compromesso potrebbe essere raggiunto tra i 46 mila e i 48 mila. La Lazio ha quindi integrato il proprio piano e adesso si attende la risposta della Soprintendenza. Superato questo passaggio, la palla passerà al Comune. Confidiamo che l’iter possa concludersi anche entro Natale, a patto, ovviamente, che arrivino i documenti necessari per concedere o meno il riconoscimento dell’interesse pubblico. Da questo punto di vista, il Comune di Roma ha tutto l’interesse a fornire una risposta. Ottenere l’interesse pubblico significherebbe trovarsi al 50% dell’opera. L’era del “non si può fare”, quindi, è finita. A quel punto tutto passerebbe nelle mani della Lazio. Ad ogni modo, mi sembra inverosimile che una società, dopo aver ottenuto l’assenso delle istituzioni pubbliche, possa tornare indietro”.

Sulla situazione economica

“La realizzazione dello stadio Flaminio può rappresentare una grande operazione per il club biancoceleste e per la città di Roma. Io non commento le parole del presidente Lotito, ma è evidente che fare un investimento da 500 milioni di euro, per una società sportiva quotata in Borsa come la Lazio, potrebbe rappresentare una buona opportunità. Poi, con quali soldi, non lo so: lo vedremo. Però, anche in questo caso, aspetterei a dire che non ci siano. Non credo che un soggetto giuridico ed economico sia così pazzo da avventurarsi a spendere milioni di euro già nella fase di progettazione senza avere poi la possibilità di andare fino in fondo. Non è una passeggiata fare un progetto di questo tipo. Le procedure sono lunghe e folli: noi abbiamo cercato di velocizzarle nel rispetto delle norme”.

Sulle problematiche successive

“Gli ostacoli successivi? È evidente che chi abita intorno al Flaminio non vuole che lo stadio venga rifatto. Capisco la preoccupazione degli abitanti della zona, ma questa è una realtà che dobbiamo affrontare: tutti vogliono andare allo stadio, ma nessuno vuole subire i disagi nei giorni delle partite”.

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