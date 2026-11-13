INTERVISTE
Orlando: “Frattesi? Chivu all’Inter lo vedeva poco. Non lo avrei mai lasciato andare via”
L’ex giocatore Massimo Orlando ha rilasciato un’intervista ai microfoni di TMW Radio nella quale tra gli argomenti trattati ha parlato anche di Davide Frattesi e della possibilità che possa essere un rimpianto per l’Inter.
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Le parole di Orlando su Frattesi
“Frattesi un rimpianto per l’Inter? Io credo di sì. Uno con quelle caratteristiche… tutti lo mettono a paragone con Barella, no, sono due giocatori diversi, ma Chivu lo vedeva poco. Per me uno con le sue caratteristiche, che vede la porta e ha quegli strappi, in un club come l’Inter non lo avrei mai lasciato andare via.”
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